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В РФ продлили арест сопредседателю "Голоса" Мельконьянцу

Александр Дельфинов
16 октября 2023 г.

По решению Басманного суда Москвы Григорий Мельконьянц останется под арестом до 17 января 2024 года. Его обвиняют в организации деятельности "нежелательной" на территории РФ организации.

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Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц (фото из архива)
Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц (фото из архива)Фото: AP/picture alliance

Басманный суд Москвы в понедельник, 16 октября, продлил срок ареста сопредеседателю движения движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорию Мельконьянцу на три месяца до 17 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Мельконьянц был задержан 17 августа после допроса в Следственном комитете России, а на следующий день Басманный суд арестовал его на два месяца по ходатайству следствия, отклонив просьбу правозащитника и его адвоката назначить в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий.

Мельконьянцу предъявили обвинение в организации деятельности нежелательной на территории РФ организации. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Российские власти преследуют движение "Голос"

Кроме того, по этой же статье обвиняют и координатора "Голоса" Владимира Егорова. Прошедшим летом сотрудники российских силовых структур провели обыски у 14 региональных координаторов "Голоса" в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Уголовное дело связано с деятельностью международной НПО "Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах" (ENEMO), которая в сентябре 2021 года была объявлена в России "нежелательной". "Голос" являлся членом ENEMO. Движение в защиту прав избирателей "Голос" было создано в 2013 году - после того, как существовавшая с 2000 года ассоциация "Голос" была включена в реестр НКО - "иностранных агентов". С августа 2021 года у движения был статус "иностранного агента".

В РФ признали "нежелательным" университет Сороса в Вене

В тот же день Генпрокуратура РФ признала "нежелательной организацией" основанный Джорджем Соросом Центрально-Европейский университет (Central European University, ЦЕУ), обвинив его в формировании антироссийской повестки. В 2019 году университет переехал из Будапешта в Вену.

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