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В РФ продают бытовую технику, произведенную для Украины

Ольга Лебедева
29 мая 2024 г.

На российских маркетплейсах и в сетевых магазинах появилась продукция Bosch, Delonghi и Philips с наклейками и документацией на украинском языке, пишет "Коммерсант".

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Производство стиральных машин на заводе фирмы Bosch (фото из архива)
Производство стиральных машин на заводе фирмы Bosch (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Keystone

Некоторые западные фирмы, вопреки санкциям, принятым против России в ответ на российскую агрессию в Украине, продают свою продукцию на рынке РФ. Более того, по информации "Коммерсанта", в России начали продавать бытовую технику производителей Bosch, Delonghi и Philips, которая предназначалась для украинского рынка. Продукция с наклейками, документацией и инструкциями на украинском языке выставлена на продажу на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет", а также в сетевых магазинах электроники, пишет издание в среду, 29 мая, со ссылкой на собеседников на рынке бытовой техники и собственное расследование.

В частности, о продажах произведенной для Украины продукции на российских онлайн-площадках сообщил газете гендиректор российского производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин. По его словам, данные поставки "носят массовый характер, так как некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке".

Поставки произведенной для Украины продукции начались во втором квартале

Кроме того, журналисты "Коммерсанта" нашли в "М.Видео", "Ситилинке", "Яндекс Маркете", Holodilnik.ru и других магазинах одну из моделей посудомоечных машин Bosch с инстркукциями на украинском и наклейками, где местом доставки указан Киев. В "М.Видео-Эльдорадо" и "Яндекс Маркете" при этом сообщили, что продаваемая техника поставляется в соответствии с российским законодательством. В бывшем российском отделении немецкого концерна Bosch - "БСХ Бытовые приборы" указали, что у компании нет данных о продаже в России техники, произведенной для украинского рынка.

В свою очередь глава компании по производству бытовой техники Weissgauff Дмитрий Хлуднев также подтвердил, что в Россию поставляется техника зарубежных производителей, предназначенная для Украины, а кроме Bosch в Россию таким образом попадает продукция Delonghi и Philips. Еще один собеседник "Коммерсанта" из российского ритейлера сообщил, что такие поставки начались во втором квартале 2024 года и связаны со снижением потребительского спроса в Украине из-за последствий российского вторжения.

Между тем, ранее сообщалось, что ряд известных производителей бытовой техники - Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta - заблокировали поставки в Россию в соответствии с международными санкциями, принятыми в отношении России после начала вооруженной агрессии РФ против Украины. .

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