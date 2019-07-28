В России оспаривают в суде законность замедления Twitter Роскомнадзором

Ряд известных пользователей Twitter в России требуют в суде признать технологию замедления работы соцсети в стране незаконной. Как сообщил в понедельник, 7 июня, юрист и правозащитник Павел Чиков, среди авторов соответствующего иска - политик Илья Яшин, журналист Евгений Фельдман, а также вологодский активист Евгений Доможиров.

Кроме прочего, они требуют обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) исключить сервис Twitter из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети "Интернет" и сети связи общего пользования на территории РФ.

Далее истцы считают необходимым обязать Роскомнадзор "прекратить применение мер централизованного реагирования в форме замедления скорости и иного ограничения работы интернет-сервиса Twitter".

Соответствующие пассажи из искового заявления Павел Чиков опубликовал на своей странице в Twitter.

Штрафы Twitter в России

10 марта 2021 года Роскомнадзор объявил о решении ограничить скорость доступа к контенту Twitter в России из-за того, что компания, по мнению российских властей, не выполняла требования законодательства РФ и не удаляла запрещенный в стране контент.

16 марта в Роскомнадзоре сообщили, что Twitter будет заблокирован в России во внесудебном порядке через месяц, если соцсеть не начнет выполнять требования ведомства. В начале апреля, однако, в Роскомнадзоре заявили, что дают соцсети дополнительное время для устранения нарушений - до 15 мая.

В апреле 2021 года мировой судья в Москве назначил компании Twitter по трем протоколам о неудалении запрещенного контента штрафы в размере 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей. В конце мая в связи правонарушениями по той же статье мировой суд в Москве принял решение оштрафовать Twitter по шести протоколам о неудалении контента с призывами к участию в несогласованных акциях на общую сумму 19 млн рублей. Таким образом, по состоянию на начало июня 2021 года компания Twitter была оштрафована в России на общую сумму в 27,9 млн рублей.

Блокировка соцсетей в России

В феврале 2021 года эксперты в области цифровых технологий и права объяснили в интервью DW, почему они считают, что блокировка работы соцсетей в период общественных протестов может иметь негативные последствия для власти. Так, по мнению сооснователя "Роскомсвободы", управляющего партнера "Центра цифровых прав" Саркиса Дарбиняна, препятствование работе YouTube, Facebook и других западных сервисов в России приведет лишь к отставанию в развитии отечественной цифровой экономики.

Со своей стороны, Михаил Климарев из НКО "Общество защиты интернета" в беседе с DW обратил внимание на то, что отсутствие возможности узнавать новости из соцсетей может привести к тому, что люди начнут выходить на улицу, чтобы узнать, "что происходит на самом деле".

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