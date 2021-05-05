Роскомнадзор не будет полностью блокировать Twitter в России

Сервис мини-блогов Twitter не будет полностью заблокирован в России. Как говорится в заявлении Роскомнадзора, опубликованном в понедельник, 17 мая, за два месяца, в течение которых работа этой соцсети в РФ была замедлена, администраторы сервиса удалили более 91 процента публикаций, содержащих запрещенную информацию.

Также руководство Twitter официально признало, что "полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению".

Как следует из сообщения Роскомнадзора, замедление трафика Twitter сохранится, но только на мобильных устройствах.

Суд в Москве подтвердил штраф за отказ Twitter удалить призывы к протестам

В понедельник Таганский суд Москвы признал законным назначение компании Twitterадминистративных штрафов на общую сумму 8,9 миллиона рублей (в пересчете около 120 тысяч долларов) за отказ удалить посты с призывами к несовершеннолетним выйти на акции протеста в конце января. Суд отказался удовлетворить соответствующую апелляционную жалобу Twitter, сообщила его пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.

Тем самым оставлено без изменений решение мирового судьи Таганского суд, вынесенное 2 апреля по трем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В постановлении суда отмечается, что три штрафа - в 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей - должны быть уплачены в течение 60 суток после вступления решения в законную силу.

9 марта стало известно, что в мировой суд Москвы поступило в общей сложности 12 протоколов в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, которых обвиняют в неудалении контента с призывами к подросткам к участию в несанкционированных протестах. Предполагаемые правонарушения были совершены с 22 по 24 января, пояснили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Протесты в РФ в январе и феврале 2021 года

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей стране вновь прошли массовые протесты. Новая волна акций солидарности с Навальным в России и мире прошла 21 апреля.

В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

Смотрите также: