 Роскомнадзор не будет полностью блокировать Twitter в России | Новости из Германии о России | DW | 17.05.2021

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Россия

Роскомнадзор не будет полностью блокировать Twitter в России

Администраторы сервиса удалили более 91 процента публикаций, содержащих запрещенную информацию, говорится в заявлении Роскомнадзора.

Логотип Twitter

Сервис мини-блогов Twitter не будет полностью заблокирован в России. Как говорится в заявлении Роскомнадзора,  опубликованном в понедельник, 17 мая, за два месяца, в течение которых работа этой соцсети в РФ была замедлена, администраторы сервиса удалили более 91 процента публикаций, содержащих запрещенную информацию.

Также руководство Twitter официально признало, что "полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению".

Как следует из сообщения Роскомнадзора, замедление трафика Twitter сохранится, но только на мобильных устройствах.

Суд в Москве подтвердил штраф за отказ Twitter удалить призывы к протестам

В понедельник Таганский суд Москвы признал законным назначение компании Twitterадминистративных штрафов на общую сумму 8,9 миллиона рублей (в пересчете около 120 тысяч долларов) за отказ удалить посты с призывами к несовершеннолетним выйти на акции протеста в конце января. Суд отказался удовлетворить соответствующую апелляционную жалобу Twitter, сообщила его пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.

Тем самым оставлено без изменений решение мирового судьи Таганского суд, вынесенное 2 апреля по трем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В постановлении суда отмечается, что три штрафа - в 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей - должны быть уплачены в течение 60 суток после вступления решения в законную силу.

9 марта стало известно, что в мировой суд Москвы поступило в общей сложности 12 протоколов в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, которых обвиняют в неудалении контента с призывами к подросткам к участию в несанкционированных протестах. Предполагаемые правонарушения были совершены с 22 по 24 января, пояснили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Протесты в РФ в январе и феврале 2021 года

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей стране вновь прошли массовые протесты. Новая волна акций солидарности с Навальным в России и мире прошла 21 апреля.

В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

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    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

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    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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