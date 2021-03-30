 5 фактов о протестных настроениях в России в 2021 году | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.03.2021

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Россия

5 фактов о протестных настроениях в России в 2021 году

Возможен ли в нынешней России уличный протест в полмиллиона человек, и что движет людьми, которые выходят на акции? DW спросила у социологов и политологов.

Протесты сторонников Алексея Навального в Москве, 31 января 2021 года

Протесты сторонников Алексея Навального в Москве, 31 января 2021 года

После зимних митингов в ряде российских городов, на которых задержали несколько тысяч человек, команда оппозиционера Алексея Навального объявила новую акцию в его поддержку. Это уличный митинг, но не спонтанный, а в виде политической кампании с агитацией и сбором подписей. Как только зарегистрированных на сайте участников станет больше полумиллиона, организаторы объявят дату протеста.

Амбиции провести самый большой митинг в истории постсоветской России при этом разнятся с данными опросов, согласно которым протестная активность в стране медленно идет на спад. DW попросила социологов объяснить, с чем это связано и что в принципе известно в 2021 году о желании россиян выражать свое недовольство властью.

Число людей, готовых выйти на уличные акции, снижается

По данным опросов ФОМ  и "Левада-центра", протестная активность россиян в начале 2021 года снизилась. Например, это видно по числу опрошенных, которые отвечали, что не планируют выходить на митинги в ближайшие два-три месяца. Весной 2020 года таких было около 70%, сейчас - почти 80%.

"В первую очередь это связано с окончанием второй волны пандемии, выходом из карантина и возвращением к более или менее нормальной жизни. По разным индикаторам мы видим надежды населения на улучшение", - объяснил DW социолог "Левада-центра" Денис Волков. Кроме того, по словам эксперта, основные сторонники Навального - молодые люди 25-35 лет - сейчас немного деморализованы: "Мы проводили фокус-группы последние месяцы. Видна их растерянность, непонимание, что теперь делать. В том числе потому, что после зимних акций был жесткий ответ власти, поддержанный старшим поколением".

Денис Волков

Денис Волков

Еще одна из причин спада протестной активности - отсутствие острого информационного повода и организации, считает политолог, старший научный сотрудник Chatham House в Лондоне Николай Петров. "Избирательная кампания нынешнего года может добавить поводов для протеста. Например, как это было в 2019 году, когда кандидатам на выборы в Мосгордуму запретили регистрироваться. Состояние Алексея Навального и то, что будет происходить с его здоровьем, тоже может дать локальный всплеск", - считает он.

В среднем же тех, кто отвечал, что принял бы участие в акциях с политическими требованиями, если бы они состоялись, сейчас в России 15% от взрослого населения, свидетельствуют опросы "Левада-центра". Но лишь около одного процента тех, кто говорил, что в итоге на уличные акции действительно выходил.

"Сказать и выйти под дубинки - принципиально разные действия. Это, кстати, соотносится с опросами по поводу участия россиян в выборах", - объясняет социолог Алексей Титков.

Расширилась география протестов

Несмотря на некоторый спад в протестной активности карта уличных акций в России заметно расширилась с 2017 года, отмечают все опрошенные DW эксперты.

"Относительно спокойные города, как, например, Белгород, вдруг неожиданно обнаружили свои очаги активности. Но насколько это устойчивый тренд после того, как буквально через неделю началась явная стратегия на силовой разгон, сказать сложно", - говорит Алексей Титков. С одной стороны, география протестов отражает структуру штабов Алексея Навального. Где были организаторы на местах, там и выходили. Но, по словам социолога Дениса Волкова, расширилась она не только из-за Навального, но во многом за счет реакции общества на пенсионную реформу в 2018 году.

Наконец, сохраняются локальные поводы для выхода на улицу, когда "задета местная гордость". Например, протесты в Шиесе, в Хабаровске или против уничтожения горы Куштау в Башкирии.

Алексей Титков

Алексей Титков

"Из-за того, что локальные патриотизмы везде свои, это не складывается в общую повестку", - говорит Титков.

В России есть две большие протестные группы

Объединить всех протестующих в одну группу не выйдет, уверены социологи. У них разный достаток и степень доверия к оппозиционным лидерам. Те, кто выходил на протесты в январе, симпатизируют Навальному, даже если не являются его сторонниками. Чаще всего - это люди среднего класса. И именно их зовут на акцию "500 тысяч", объясняет Денис Волков.

"Но протесты не исчерпывается только Навальным. Есть и другие люди, которые могли бы высказать свое недовольство. Но их сейчас пока что никто не зовет", - говорит Денис Волков. К ним относятся те люди, которым экономическая ситуация не позволяет терпеть дальше. Это скорее аудитория коммунистической партии, среди которых много людей старшего поколения из регионов России. Они не сидят в социальных сетях и верят тому, что показывают по государственным телеканалам.

"Навальный пока не может до этой аудитории добраться. Хотя он пытался, говоря о справедливости и выплатах. Для нее он по-прежнему "жулик, который украл лес" и еще сам себя отравил", - считает Волков.

Недовольство положением дел в стране - главный мотив протестов

Несмотря на то, что протестные группы разные, их объединяет неудовлетворенностью жизнью, отмечают социологи.

"Людьми движет усталость от ситуации, неуверенность в завтрашнем дне и ощущение, что все движется не туда. Это самые общие настроения, которые уже на конкретных акциях под влиянием лозунгов, которые звучат, кристаллизуются, - говори Денис Волков.

При этом, как отмечал Андрей Колесников из Центра Карнеги, протестующие в 2021 году не разделяют иллюзий и эйфории, которые были на митингах 2011-2012 годов. "Четкое понимание неизбежности репрессий и неготовности властей к диалогу и компромиссам", - описывает протестующих Колесников.

Школьники не движущая сила протеста. Но многие в это верят

О политизации школьников, в частности, в социальной сети TikTok писали много на фоне протестов 23 января. Однако реального участия несовершеннолетних подростков ни в 2017, ни в 2021 году социологи не фиксируют.

"Тема про школьников стала вновь обсуждаемой не столько потому, что этого действительно много, сколько потому, что появилось что-то новое, чего раньше не было и что стоит обсуждать. Людей от 20 до 40 на всех выступлениях явно было больше", - утверждает Алексей Титков.

Образ школьника-тиктокера, который призывает выходить и сам выходит на митинги, был навязан властью, чтобы дискредитировать протесты, говорит Денис Волков. "Исследования показывают, что это неправда. Но большая часть общества, прежде всего, старшее поколение, поверила в то, что это был протест школьников, и ругает Навального, что он втянул их детей в это. В этом смысле пропаганда сработала", - резюмирует Волков.

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    Автор: Виталий Кропман


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