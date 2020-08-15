 Борьба за Куштау: как в Башкирии спасли гору (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.09.2020

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Россия

Борьба за Куштау: как в Башкирии спасли гору (фотогалерея)

Гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии. В итоге экоактивисты не допустили уничтожения этого шихана. Как выглядит Куштау и что происходило вокруг нее? Смотрите фотогалерею DW.

  • Гора Куштау

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    История горы Куштау

    Гора Куштау - остатки древних шиханов - коралловых рифов, которые образовались более 200 млн лет назад на дне Уральского океана или Пермского моря. Эти шиханы внесены в список геологического наследия всемирного значения "Geosites". В 2008 году горы были включены в шорт-лист проекта "Семь чудес России".

  • Куштау

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Куштау - один из четырех шиханов

    Гора Куштау - один из четырех шиханов, расположенных в 18 км к востоку от башкирского города Стерлитамак. По результатам геолого-оценочных работ на горе Куштау имеются более 316 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности. В 2018 году было принято решение о разработке Куштау.

  • Стерлитамак

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Стерлитамак - город, где производят соду

    С советских времен в Стерлитамаке производят соду и цемент. На осуществление разработки горы Куштау претендовало АО "Башкирская содовая компания" (БСК). В августе 2019 года "Сырьевая компания", входящая в БСК, получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау. Лицензия на эту деятельность была выдана на срок до 10 августа 2039 года.

  • Добыча известняка

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Добыча известняка

    Экскаваторы "Башкирской содовой компании" уже с 1950-x годов работают на соседней с Куштау горе - Шахтау, добывая там известняк в качестве дешевого сырья для производства соды. Высота горы Шахтау до разработки достигала 336 метров над уровнем моря. Сегодня шихан практически стерт с лица земли.

  • У подножия Куштау
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    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Палаточный лагерь у подножия Куштау

    Палаточный лагерь на дороге к вершине Куштау - центр экоактивистов. Он был разбит в начале июля 2020 года, когда "Башкирская содовая компания" прислала первые экскаваторы для разработки горы, чем спровоцировала общественные протесты в Башкирии. Экоактивисты, которые дежурили здесь круглосуточно, не хотели, чтобы Куштау повторила судьбу других шиханов.

  • Федор Кузьменко

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Один из защитников Куштау

    Пенсионер Федор Федорович Кузьменко живет в деревне Урняк у подножия Куштау. Несмотря на свой возраст, 84 года, он с первых дней протестов - один из наиболее активных защитников шихана.

  • Противостояние силовиков с протетстующими
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    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Борьба за Куштау

    Верхом противостояния между защитниками Куштау и властями стали столкновения 15 августа, когда полиция, Росгвардия и охрана БСК столкнулись с экоактивистами. Несмотря на эскалацию конфликта руководство БСК продолжало настаивать на планах разработки горы.

  • Разгромленный лагерь экоактивистов
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    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Протесты не были напрасны

    Протесты экоактивистов завершились разгромом палаточного лагеря защитников Куштау и столкновениями с правоохранительными органами и Росгвардией. В итоге гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

    Автор: Юрий Решето


  • Гора Куштау

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    История горы Куштау

    Гора Куштау - остатки древних шиханов - коралловых рифов, которые образовались более 200 млн лет назад на дне Уральского океана или Пермского моря. Эти шиханы внесены в список геологического наследия всемирного значения "Geosites". В 2008 году горы были включены в шорт-лист проекта "Семь чудес России".

  • Куштау

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Куштау - один из четырех шиханов

    Гора Куштау - один из четырех шиханов, расположенных в 18 км к востоку от башкирского города Стерлитамак. По результатам геолого-оценочных работ на горе Куштау имеются более 316 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности. В 2018 году было принято решение о разработке Куштау.

  • Стерлитамак

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Стерлитамак - город, где производят соду

    С советских времен в Стерлитамаке производят соду и цемент. На осуществление разработки горы Куштау претендовало АО "Башкирская содовая компания" (БСК). В августе 2019 года "Сырьевая компания", входящая в БСК, получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау. Лицензия на эту деятельность была выдана на срок до 10 августа 2039 года.

  • Добыча известняка

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Добыча известняка

    Экскаваторы "Башкирской содовой компании" уже с 1950-x годов работают на соседней с Куштау горе - Шахтау, добывая там известняк в качестве дешевого сырья для производства соды. Высота горы Шахтау до разработки достигала 336 метров над уровнем моря. Сегодня шихан практически стерт с лица земли.

  • У подножия Куштау
    Еще по теме

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Палаточный лагерь у подножия Куштау

    Палаточный лагерь на дороге к вершине Куштау - центр экоактивистов. Он был разбит в начале июля 2020 года, когда "Башкирская содовая компания" прислала первые экскаваторы для разработки горы, чем спровоцировала общественные протесты в Башкирии. Экоактивисты, которые дежурили здесь круглосуточно, не хотели, чтобы Куштау повторила судьбу других шиханов.

  • Федор Кузьменко

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Один из защитников Куштау

    Пенсионер Федор Федорович Кузьменко живет в деревне Урняк у подножия Куштау. Несмотря на свой возраст, 84 года, он с первых дней протестов - один из наиболее активных защитников шихана.

  • Противостояние силовиков с протетстующими
    Еще по теме

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Борьба за Куштау

    Верхом противостояния между защитниками Куштау и властями стали столкновения 15 августа, когда полиция, Росгвардия и охрана БСК столкнулись с экоактивистами. Несмотря на эскалацию конфликта руководство БСК продолжало настаивать на планах разработки горы.

  • Разгромленный лагерь экоактивистов
    Еще по теме

    Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

    Протесты не были напрасны

    Протесты экоактивистов завершились разгромом палаточного лагеря защитников Куштау и столкновениями с правоохранительными органами и Росгвардией. В итоге гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

    Автор: Юрий Решето


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Мусорный полигон в Шиесе: чем недовольны тысячи экоактивистов в России?

 

 

Контекст

Горе Куштау присвоен статус особо охраняемой природной территории

Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил горе Куштау статус особо охраняемой территории после того, как попытки примирить экоактивистов и представителей "Башкирской содовой компании" не увенчались успехом.  

Глава Башкирии просит признать гору Куштау особо охраняемой территорией

Минприроды РФ готово помочь властям Башкирии, попросившим создать особо охраняемую природную территорию регионального значения на горе Куштау, где шли протесты против разработки месторождения известняка.  

Комментарий: Протесты в Башкирии - экоактивисты напугали власть

Опасаясь нового Шиеса, власти Башкирии приостанавливают разрушение шихана Куштау. Экология становится главной темой протестов в РФ, имеющих шанс на успех, считает Иван Преображенский.  

Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с конфликтом на горе Куштау

В Башкирии ведется проверка в отношении всех участников столкновений на горе Куштау, где с начала августа продолжались протесты против разработки месторождения известняка.  

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Протест на деревьях: как и почему немецкие экоактивисты защищают лес Хамбах  

Экспорт ядерных отходов в Россию: почему немцы против?  

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Силовики применяли силу и спецсредства, разгоняя демонстрантов. Протесты экоактивистов в Башкирии начались в начале августа. Башкирская содовая компания начала вырубку леса на горе Куштау для проведения геологоразведки.

Baschkirien Proteste am Berg Kuschtau

Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с конфликтом на горе Куштау 17.08.2020

В Башкирии ведется проверка в отношении всех участников столкновений на горе Куштау, где с начала августа продолжались протесты против разработки месторождения известняка.

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