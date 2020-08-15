Борьба за Куштау: как в Башкирии спасли гору (фотогалерея)

Гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии. В итоге экоактивисты не допустили уничтожения этого шихана. Как выглядит Куштау и что происходило вокруг нее? Смотрите фотогалерею DW.
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Глава Башкирии Радий Хабиров присвоил горе Куштау статус особо охраняемой территории после того, как попытки примирить экоактивистов и представителей "Башкирской содовой компании" не увенчались успехом.
Минприроды РФ готово помочь властям Башкирии, попросившим создать особо охраняемую природную территорию регионального значения на горе Куштау, где шли протесты против разработки месторождения известняка.
Опасаясь нового Шиеса, власти Башкирии приостанавливают разрушение шихана Куштау. Экология становится главной темой протестов в РФ, имеющих шанс на успех, считает Иван Преображенский.