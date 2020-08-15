Борьба за Куштау: как в Башкирии спасли гору (фотогалерея)

Как гора Куштау стала причиной протестов в Башкирии

Стерлитамак - город, где производят соду

С советских времен в Стерлитамаке производят соду и цемент. На осуществление разработки горы Куштау претендовало АО "Башкирская содовая компания" (БСК). В августе 2019 года "Сырьевая компания", входящая в БСК, получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау. Лицензия на эту деятельность была выдана на срок до 10 августа 2039 года.