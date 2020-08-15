Глава Башкирии просит признать гору Куштау особо охраняемой территорией

Власти Башкирии просят российское министерство природных ресурсов и экологии создать на территории шихана Куштау особо охраняемую природную территорию регионального значения. Соответствующее обращение глава региона Радий Хабиров направил в адрес министра Дмитрия Кобылкина, сообщает Минприроды в понедельник, 24 августа. Хабиров подчеркнул, что Куштау, наряду с шиханами Тратау и Юрактау, является памятником природы регионального значения.

Минприроды заявило, что готово содействовать в исполнении просьбы. Ведомство не раз предлагало региональным властям создать на горе особо охраняемую природную территорию федерального значения, отметили в министерстве.

Взлом аккаунтов защитников Куштау

Между тем Telegram-аккаунты нескольких активистов, защищающих Куштау, были взломаны, заявил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, злоумышленники воспользовались дубликатами сим-карт с целью перехватить коды доступа. "Перевыпуск сим-карт, очевидно, произведен при непосредственном участии сотрудников мобильных операторов", - считает правозащитник.

Протесты экоактивистов на горе Куштау

Протесты экологических активистов и местных жителей у горы Куштау в Башкирии начались 3 августа, после того как Башкирская содовая компания начала вырубать на ней лес с целью геологоразведки. Шихан (одиночная гора) внесен в Список геологического наследия всемирного значения Geosites. Противники вырубки создали палаточный лагерь и препятствовали проезду тяжелой техники.

Ишимбайский городской суд 10 и 11 августа арестовал на трое суток двух активистов по статье за самоуправство и неповиновение требованиям полиции. Десятки человек были задержаны в Ишимбайском районе Башкирии 15 августа во время протестов и столкновений активистов с силовиками и сотрудниками ЧОП. Местные СМИ сообщали о применении правоохранителями газа и гранат для разгрома лагеря протестующих и о жестких столкновениях активистов и сил Росгвардии. На следующий день на место протестов приехал глава региона и пообещал не разрабатывать месторождение известняка до урегулирования конфликта.

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