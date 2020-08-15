 Глава Башкирии просит признать гору Куштау особо охраняемой территорией | Новости из Германии о России | DW | 24.08.2020

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Россия

Глава Башкирии просит признать гору Куштау особо охраняемой территорией

Минприроды РФ готово помочь властям Башкирии, попросившим создать особо охраняемую природную территорию регионального значения на горе Куштау, где шли протесты против разработки месторождения известняка.

Активисты у горы Куштау в Башкирии

Активисты у горы Куштау, август 2020 года

Власти Башкирии просят российское министерство природных ресурсов и экологии создать на территории шихана Куштау особо охраняемую природную территорию регионального значения. Соответствующее обращение глава региона Радий Хабиров направил в адрес министра Дмитрия Кобылкина, сообщает Минприроды в понедельник, 24 августа. Хабиров подчеркнул, что Куштау, наряду с шиханами Тратау и Юрактау, является памятником природы регионального значения.

Минприроды заявило, что готово содействовать в исполнении просьбы. Ведомство не раз предлагало региональным властям создать на горе особо охраняемую природную территорию федерального значения, отметили в министерстве.

Взлом аккаунтов защитников Куштау

Между тем Telegram-аккаунты нескольких активистов, защищающих Куштау, были взломаны, заявил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, злоумышленники воспользовались дубликатами сим-карт с целью перехватить коды доступа. "Перевыпуск сим-карт, очевидно, произведен при непосредственном участии сотрудников мобильных операторов", - считает правозащитник.

Протесты экоактивистов на горе Куштау

Протесты экологических активистов и местных жителей у горы Куштау в Башкирии начались 3 августа, после того как Башкирская содовая компания начала вырубать на ней лес с целью геологоразведки. Шихан (одиночная гора) внесен в Список геологического наследия всемирного значения Geosites. Противники вырубки создали палаточный лагерь и препятствовали проезду тяжелой техники.

Ишимбайский городской суд 10 и 11 августа арестовал на трое суток двух активистов по статье за самоуправство и неповиновение требованиям полиции. Десятки человек были задержаны в Ишимбайском районе Башкирии 15 августа во время протестов и столкновений активистов с силовиками и сотрудниками ЧОП. Местные СМИ сообщали о применении правоохранителями газа и гранат для разгрома лагеря протестующих и о жестких столкновениях активистов и сил Росгвардии. На следующий день на место протестов приехал глава региона и пообещал не разрабатывать месторождение известняка до урегулирования конфликта.

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    Автор: Андрей Гурков


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