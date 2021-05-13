Мосгорсуд отклонил жалобу Twitter на штраф в 4 млн рублей

Московский городской суд в четверг, 13 мая, отклонил жалобу представителей сети микроблогов Twitter к судебному приставу о взыскании 4 млн рублей. Решение Мещанского районного суда Москвы от 16 ноября 2020 года оставлено без изменения, сообщили в Мосгорсуде.

Штраф обусловлен отказом соцсети хранить данные пользователей из РФ на территории страны, как того требует российское законодательство. Ранее на аналогичных основаниях была оштрафована компания Facebook.

В отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google неоднократно составлялись административные протоколы за отказ удалить контент, якобы призывающий несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях. В марте Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter, поскольку компания не выполнила требования удалять контент, признанный в РФ противоправным.

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