В РФ хотят запретить чайлдфри. Это повлияет на рождаемость?

В Госдуму внесен законопроект, который вводит штрафы за "пропаганду чайлдфри" - сознательного отказа от деторождения. Такого движения де-факто в России не существует. Как запрет скажется на уровне рождаемости в стране?

Российские власти намерены преследовать тех, кто призывает к сознательному отказу от деторождения - "чайлдфри". За "пропаганду" таких воззрений планируется ввести штрафы: до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц. Такие меры содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму РФ по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Согласно поправкам, которые планируется внести в несколько федеральных законов, будет запрещено размещать контент, "пропагандирующий отказ от деторождения" в СМИ, рекламе и соцсетях. Вскоре ожидается, что движение "чайлдфри" должны признать в России "экстремистским" - по аналогии с "международным движением ЛГБТ". Об этом заявил в июне заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов. DW разбиралась, кто может попасть под преследование и что думают об этом законе россиянки.

Как зародился "чайлдфри" в России

Определить количество сторонников "чайлдфри" в России довольно сложно, поскольку такого юридически оформленного движения в стране не существует. Из открытых источников известно, что сообщество русскоязычных "чайлдфри" зарегистрировали в 2004 году в "Живом журнале". Там, среди прочего, обсуждали плюсы бездетности, выступали за упрощение добровольной стерилизации и критиковали в 2015 году тогда еще петербургского депутата Виталия Милонова за его призывы проверять сторонников "чайлдфри" на экстремизм.

Здание Госдумы в Москве Фото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Один из тех, кто администрировал несколько сообществ "чайлдфри" в соцсетях, - предприниматель из Москвы Эдуард Лисовский. Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину он покинул Россию, к этому моменту несколько его пабликов уже были заблокированы по требованию прокуратуры, так как они, по мнению российских властей, "пропагандировали ненависть к семейным ценностям".

В том же 2022 году представители властей РФ вновь заговорили о возможности запрета "чайлдфри". Лисовский в ответ на это написал в своих соцсетях: "Госдума хочет меня запретить. На всякий случай уехал из страны". Позже в интервью "Север.Реалии" Лисовский сказал, что вернулся в Россию, а прежние посты, по его словам, носили "шуточный характер". Себя он к "чайлдфри" более не относит, так как недавно, по его словам, у него появился ребенок. На вопросы DW на момент подготовки этой публикации Лисовский не ответил.

Закон ударит по просветительским проектам о репродукции

Если законопроект будет принят, то репрессивные меры коснутся, прежде всего, просветителей, считает активистка в сфере репродуктивных прав родителей, соосновательница подкаст-проекта "Никакого правильно" Мария Карнович-Валуа. К движению "чайлдфри" она себя не относит, так как у нее есть ребенок - прежде она 8 лет пыталась решить проблему репродуктивного здоровья. В то же время активистка считает абсурдным запрет "чайлдфри", так как женщина вольна самостоятельно распоряжаться своим телом. По мнению Карнович-Валуа, государство стремится криминализировать разговоры на тему репродукции. "Мы, конечно, под прямой угрозой, но пока решили не вносить изменения в свою работу, так как не находимся в России", - говорит активистка.

Среди россиян стало больше тех, кто на неопределенное время отказался от планов рождения детей Фото: Achim Scheidemann/dpa/picture alliance

Подобные проекты внутри России вряд ли смогут продолжить работу, считает она, из-за достаточно серьезных штрафов. Эта мера, уверена Карнович-Валуа, принципиально не повлияет на численность сторонников "чайлдфри" в России, а в конечном итоге на уровень рождаемости в стране. "Можно однозначно говорить, учитывая огромную научную базу по всему миру, что на рождаемость влияют меры поддержки", - подчеркивает она.

Число сторонников "чайлдфри" в России растет?

Аналогичной точки зрения придерживается демограф Алексей Ракша, который с 2014 по 2020 годы работал в управлении статистики населения и здравоохранения Росстата. Он отмечает, что коэффициент рождаемости в стране сокращается ежегодно. По его словам, власти выбрали тупиковый путь запрета мифического движения "чайлдфри": "Это выглядит как истерика". По его мнению, наиболее эффективным инструментом для стимулирования рождаемости остается финансовое поощрение. "Рост рождаемости даст введение новых материнских капиталов по 1,5-2 млн рублей на второго и третьего ребенка без критерия нуждаемости и адресности. На это нужно будет примерно 3,2 трлн в год", - говорит Ракша, отмечая, что это могло бы повысить показатель рождаемости на 15-20%.

В целом, сознательных отказчиков от деторождения стало в России больше во многом из-за "политической ситуации" в стране, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Репродуктивные намерения россиян". Около 20% россиян, опрошенных социологами в 2023 году, сложно отнести к прямым сторонникам "чайлдфри", но они признались, что на неопределенное время отказались от планов рождения детей. Авторы исследования пришли к выводу, что на этот выбор влияют психологические факторы: "Тревога и страх, а также несогласие с курсом страны, побуждают респондентов отложить рождение детей на неопределенный срок".

Что думают россиянки о запрете "чайлдфри"

30-летняя Мария (имя изменено по просьбе собеседницы. - Ред.) из Екатеринбурга поняла, что не хочет детей, когда планировала собственную беременность - к этому моменту она посещала различные медицинские процедуры: "Я много рассуждала и поняла, что внутри меня нет желания и понимания, зачем мне рожать ребенка". Осознать это нежелание помог ей, говорит Мария, феминизм, но сейчас государство пытается распоряжаться ее телом. По ее словам, в городе появляются билборды про радость от материнства и беременности: "Очень интересно, в чем? В том, что ты родишь ребенка, а его потом отправят на войну?".

Экономическая нестабильность в стране - одна из причин, по которым не хочет детей и 32-летняя Татьяна, директор компании, работающей в сфере маркетплейса. Ее беспокоит уровень жизни в старости: "Сколько для этого мне нужно накопить? Плюс один человек вообще жестко не вписывается в бюджет". Закон против "пропаганды чайлдфри" ее беспокоит, но она не особенно боится возможного введения "налога на бездетность", как это было в СССР: "У нас в стране достаточно большая культура уклонения от налогов". Кроме того, подчеркивает она, в стране большая часть населения не может иметь детей по разным причинам, в том числе медицинским.

35-летняя преподавательница Ольга (имя изменено по просьбе собеседницы. - Ред.) в Новосибирской области тоже придерживается взглядов "чайлдфри", хотя по роду своей профессии много времени проводит с чужими детьми: "Желания родить собственного ребенка у меня нет. Я знаю, что в будущем, если захочу, всегда смогу усыновить или удочерить". Она считает бессмысленным стимулирование рождаемости, когда власти не вкладываются в сохранение и развитие существующего "человеческого капитала" в стране. "Но для этого нужны миллиарды рублей, а государство решило ежедневно жечь деньги на войне, и отсюда рождаются вот такие дешевые решения", - говорит она.