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В РФ хотят запретить чайлдфри. Это повлияет на рождаемость?

Алексей Стрельников
26 сентября 2024 г.

В Госдуму внесен законопроект, который вводит штрафы за "пропаганду чайлдфри" - сознательного отказа от деторождения. Такого движения де-факто в России не существует. Как запрет скажется на уровне рождаемости в стране?

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Один из родильных домов в России (фото 2016 года)
Один из родильных домов в России (фото 2016 года) Фото: ITAR-TASS/IMAGO

Российские власти намерены преследовать тех, кто призывает к сознательному отказу от деторождения - "чайлдфри". За "пропаганду" таких воззрений планируется ввести штрафы: до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц. Такие меры содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму РФ по инициативе председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Согласно поправкам, которые планируется внести в несколько федеральных законов, будет запрещено размещать контент, "пропагандирующий отказ от деторождения" в СМИ, рекламе и соцсетях. Вскоре ожидается, что движение "чайлдфри" должны признать в России "экстремистским" - по аналогии с "международным движением ЛГБТ". Об этом заявил в июне заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов. DW разбиралась, кто может попасть под преследование и что думают об этом законе россиянки.

Как зародился "чайлдфри" в России

Определить количество сторонников "чайлдфри" в России довольно сложно, поскольку такого юридически оформленного движения в стране не существует. Из открытых источников известно, что сообщество русскоязычных "чайлдфри" зарегистрировали в 2004 году в "Живом журнале". Там, среди прочего, обсуждали плюсы бездетности, выступали за упрощение добровольной стерилизации и критиковали в 2015 году тогда еще петербургского депутата Виталия Милонова за его призывы проверять сторонников "чайлдфри" на экстремизм.

Здание Госдумы в Москве
Здание Госдумы в МосквеФото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Один из тех, кто администрировал несколько сообществ "чайлдфри" в соцсетях, - предприниматель из Москвы Эдуард Лисовский. Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину он покинул Россию, к этому моменту несколько его пабликов уже были заблокированы по требованию прокуратуры, так как они, по мнению российских властей, "пропагандировали ненависть к семейным ценностям".

В том же 2022 году представители властей РФ вновь заговорили о возможности запрета "чайлдфри". Лисовский в ответ на это написал в своих соцсетях: "Госдума хочет меня запретить. На всякий случай уехал из страны". Позже в интервью "Север.Реалии" Лисовский сказал, что вернулся в Россию, а прежние посты, по его словам, носили "шуточный характер". Себя он к "чайлдфри" более не относит, так как недавно, по его словам, у него появился ребенок. На вопросы DW на момент подготовки этой публикации Лисовский не ответил.

Закон ударит по просветительским проектам о репродукции

Если законопроект будет принят, то репрессивные меры коснутся, прежде всего, просветителей, считает активистка в сфере репродуктивных прав родителей, соосновательница подкаст-проекта "Никакого правильно" Мария Карнович-Валуа. К движению "чайлдфри" она себя не относит, так как у нее есть ребенок - прежде она 8 лет пыталась решить проблему репродуктивного здоровья. В то же время активистка считает абсурдным запрет "чайлдфри", так как женщина вольна самостоятельно распоряжаться своим телом. По мнению Карнович-Валуа, государство стремится криминализировать разговоры на тему репродукции. "Мы, конечно, под прямой угрозой, но пока решили не вносить изменения в свою работу, так как не находимся в России", - говорит активистка.

Среди россиян стало больше тех, кто на неопределенное время отказался от планов рождения детей
Среди россиян стало больше тех, кто на неопределенное время отказался от планов рождения детей Фото: Achim Scheidemann/dpa/picture alliance

Подобные проекты внутри России вряд ли смогут продолжить работу, считает она, из-за достаточно серьезных штрафов. Эта мера, уверена Карнович-Валуа, принципиально не повлияет на численность сторонников "чайлдфри" в России, а в конечном итоге на уровень рождаемости в стране. "Можно однозначно говорить, учитывая огромную научную базу по всему миру, что на рождаемость влияют меры поддержки", - подчеркивает она.

Число сторонников "чайлдфри" в России растет?

Аналогичной точки зрения придерживается демограф Алексей Ракша, который с 2014 по 2020 годы работал в управлении статистики населения и здравоохранения Росстата. Он отмечает, что коэффициент рождаемости в стране сокращается ежегодно. По его словам, власти выбрали тупиковый путь запрета мифического движения "чайлдфри": "Это выглядит как истерика". По его мнению, наиболее эффективным инструментом для стимулирования рождаемости остается финансовое поощрение. "Рост рождаемости даст введение новых материнских капиталов по 1,5-2 млн рублей на второго и третьего ребенка без критерия нуждаемости и адресности. На это нужно будет примерно 3,2 трлн в год", - говорит Ракша, отмечая, что это могло бы повысить показатель рождаемости на 15-20%.

В целом, сознательных отказчиков от деторождения стало в России больше во многом из-за "политической ситуации" в стране, говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Репродуктивные намерения россиян". Около 20% россиян, опрошенных социологами в 2023 году, сложно отнести к прямым сторонникам "чайлдфри", но они признались, что на неопределенное время отказались от планов рождения детей. Авторы исследования пришли к выводу, что на этот выбор влияют психологические факторы: "Тревога и страх, а также несогласие с курсом страны, побуждают респондентов отложить рождение детей на неопределенный срок".

Что думают россиянки о запрете "чайлдфри"

30-летняя Мария (имя изменено по просьбе собеседницы. - Ред.) из Екатеринбурга поняла, что не хочет детей, когда планировала собственную беременность - к этому моменту она посещала различные медицинские процедуры: "Я много рассуждала и поняла, что внутри меня нет желания и понимания, зачем мне рожать ребенка". Осознать это нежелание помог ей, говорит Мария, феминизм, но сейчас государство пытается распоряжаться ее телом. По ее словам, в городе появляются билборды про радость от материнства и беременности: "Очень интересно, в чем? В том, что ты родишь ребенка, а его потом отправят на войну?".

Экономическая нестабильность в стране - одна из причин, по которым не хочет детей и 32-летняя Татьяна, директор компании, работающей в сфере маркетплейса. Ее беспокоит уровень жизни в старости: "Сколько для этого мне нужно накопить? Плюс один человек вообще жестко не вписывается в бюджет". Закон против "пропаганды чайлдфри" ее беспокоит, но она не особенно боится возможного введения "налога на бездетность", как это было в СССР: "У нас в стране достаточно большая культура уклонения от налогов". Кроме того, подчеркивает она, в стране большая часть населения не может иметь детей по разным причинам, в том числе медицинским.

35-летняя преподавательница Ольга (имя изменено по просьбе собеседницы. - Ред.) в Новосибирской области тоже придерживается взглядов "чайлдфри", хотя по роду своей профессии много времени проводит с чужими детьми: "Желания родить собственного ребенка у меня нет. Я знаю, что в будущем, если захочу, всегда смогу усыновить или удочерить". Она считает бессмысленным стимулирование рождаемости, когда власти не вкладываются в сохранение и развитие существующего "человеческого капитала" в стране. "Но для этого нужны миллиарды рублей, а государство решило ежедневно жечь деньги на войне, и отсюда рождаются вот такие дешевые решения", - говорит она. 

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