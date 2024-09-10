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Уровень рождаемости в России упал до 25-летнего минимума

Ольга Лебедева
10 сентября 2024 г.

С января по июнь 2024 года в РФ родились 599,6 тысячи детей, это самый низкий показатель с 1999 года. За то же время скончались 325,1 тысячи человек - на 49 тысяч больше, чем год назад.

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Новорожденные в медицинском центре
В России сокращается уровень рождаемостиФото: imago/ITAR-TASS

Уровень рождаемости в России опустился до наиболее низкого уровня за последние 25 лет. За первые шесть месяцев 2024 года в РФ родились 599,6 тысячи детей, что на 16 тысяч меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает в среду, 10 сентября, Reuters со ссылкой на данные Росстата. Этот показатель - самый низкий с 1999 года.

При этом в июне число новорожденных сократилось на 6 процентов в годовом отношении до 98,6 тысячи, что является первым случаем, когда месячный показатель рождаемости падает ниже отметки 100 тысяч, отмечается далее.

Рост смертности и рост числа иммигрантов

Естественная убыль населения России ускорилась в текущем году и из-за роста смертности. С января по июнь в РФ скончались 325,1 тысячи человек, что на 49 тысяч больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.

При этом сокращение численности населения в определенной мере компенсируется ростом числа иммигрантов, данный показатель за первое полугодие 2024 года возрос на 20,1 процента.

Демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться на фоне войны РФ против Украины. Российские власти пытаются изменить ситуацию, в частности, проводя кампанию против абортов.

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