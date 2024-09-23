Правительство РФ поддержало запрет "пропаганды чайлдфри"

За распространение позитивной информации о чайлдфри россиянам будет грозить штраф до 100 тыс. рублей, юридическим лицам - до 1 млн рублей и приостановка деятельности на три месяца.

Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду отказа от деторождения (так называемого "чайлдфри"). Как сообщило в понедельник, 23 сентября, агентство ТАСС предполагается, что штрафные санкции будут применяться по аналогии с наказанием за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" и смены пола.

"Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания", - указывается в проекте отзыва российского правительства на законодательную инициативу.

За распространение позитивной информации о "чайлдфри" россиянам будет грозить штраф до 100 тыс. рублей, юридическим лицам - до 1 млн рублей и приостановка деятельности на три месяца. Если сведения предназначены для несовершеннолетних, распространены через интернет или СМИ, штрафы увеличатся в два раза. А если и для несовершеннолетних, и через интернет – в четыре.

Законопроект о запрете распространения информации о "пропаганде добровольного отказа от детей" среди несовершеннолетних внесли в Госдуму РФ осенью 2022 года, но уже в марте 2023 года документ сняли с рассмотрения. 18 сентября глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости на законодательном уровне запретить "движение чайлдфри". При этом никакого формализованного "движения чайлдфри" не существует.

Паблики уже блокируют "чайлдфри"

Ранее стало известно, что суд в Тверской области по требованию прокуратуры признал запрещенными и постановил заблокировать три паблика в социальной сети "ВКонтакте", в которых публиковались мемы про "чайлдфри". Об этом сообщило издание "Верстка". По версии правоохранителей, информация размещаемая в запрещенных сообществах "противоречит целям и задачам действующего законодательства, наносит вред нравственности граждан".

Что такое "чайлдфри"

Термин "чайлдфри" появился в 1970-х в США, в противоположность другому понятию - childless ("бездетный"), которое означает, что детей нет, но они желанны. Как отмечают ученые, массовый характер сознательная бездетность стала приобретать в конце XX в. Последователи идеи "чайлдфри" объясняют свой выбор желанием карьерного роста, боязнью потерять работу, страхом перед родами, ответственностью за ребенка, финансовыми и иными проблемами.