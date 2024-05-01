Удар РФ по Харьковской области: погибли два человека

Россия ударила по Харьковской области управляемыми авиабомбами, в поселке Золочев погибли мужчина и женщина. Ранены еще шесть человек, в том числе ребенок, сообщил глава ОВА Синегубов.

Российские силы нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате взрывов управляемых авиабомб в поселке Золочев погибли два человека, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 1 мая. "В 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, которые находились в машине", - написал он в Telegram.

Шесть пострадавших, в том числе ребенок

Пострадали еще шесть мирных жителей, среди них - 11-летний ребенок. "Повреждены административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, была повреждена гражданская инфраструктура в Киевском районе Харькова, указал Синегубов.

В ночь на 1 мая Россия также ударила баллистическими ракетами по Одессе. В результате атаки три человека погибли, еще три получили ранения - им оказывается медицинская помощь. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.