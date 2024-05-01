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Удар РФ по Харьковской области: погибли два человека

Ольга Лебедева
1 мая 2024 г.

Россия ударила по Харьковской области управляемыми авиабомбами, в поселке Золочев погибли мужчина и женщина. Ранены еще шесть человек, в том числе ребенок, сообщил глава ОВА Синегубов.

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Последствия ударов РФ по Харькову
Последствия ударов РФ по Харькову 30 апреляФото: Vyacheslav Madiyevskyy/REUTERS

Российские силы нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате взрывов управляемых авиабомб в поселке Золочев погибли два человека, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 1 мая. "В 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, которые находились в машине", - написал он в Telegram.

Шесть пострадавших, в том числе ребенок

Пострадали еще шесть мирных жителей, среди них - 11-летний ребенок. "Повреждены административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, была повреждена гражданская инфраструктура в Киевском районе Харькова, указал Синегубов. 

В ночь на 1 мая Россия также ударила баллистическими ракетами по Одессе. В результате атаки три человека погибли, еще три получили ранения - им оказывается медицинская помощь. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

 

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