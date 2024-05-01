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В результате удара РФ по Одессе погибли три человека

Анастасия Аринушкина
1 мая 2024 г.

Российская армия вновь обстреляла украинский приморский город. По данным властей, повреждения получили жилые дома.

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Последствия обстрела Одессы Россией 29 апреля
Последствия обстрела Одессы Россией 29 апреляФото: Sergey Smolentsev/REUTERS

В ночь на среду, 1 мая, Россия ударила по Одессе баллистическими ракетами. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По данным Кипера, в результате атаки три человека погибли, еще три получили ранения - им оказывается медицинская помощь. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также отреагировал на ночной удар и призвал жителей города быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги. "Вы видите, что у врага начались "сакральные даты", - написал Труханов в своем Telegram-канале.

Накануне российская армия также обстреляла Одессу. Украинские власти заявили, что удар был нанесен баллистическими ракетами, предположительно, с кассетными боеприпасами. В результате погибли пять человек, еще 23 пострадали, кроме того, были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. 30 апреля в Одессе было объявлено днем траура.

 

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