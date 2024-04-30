Число жертв ракетного удара по Одессе увеличилось до пяти

По данным украинских властей, в больницах после ракетного удара РФ по Одессе остаются 23 пострадавших, из них восемь - в тяжелом состоянии.

Число погибших в результате российского ракетного удара по Одессе увеличилось до пяти, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер утром во вторник, 30 апреля. "В больнице скончался мужчина 1960 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

По словам Кипера, в больницах остаются 23 пострадавших. В тяжелом состоянии восемь человек, четверо из них - в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.

Российская армия обстреляла Одессу накануне вечером. Как заявили украинские власти, удар был нанесен баллистическими ракетами, предположительно, с кассетными боеприпасами. В результате были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

После удара загорелся расположенный на побережье моря Дворец студентов Одесской юридической академии, который местные жители называют "замком Гарри Поттера". По данным украинских СМИ, ранение получил в том числе президент академии Сергей Кивалов - украинский политик, сторонник бывшего президента Украины Виктора Януковича. Среди погибших, как сообщалось, - проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.

30 апреля в Одессе и области объявлено днем траура по погибшим.

В Харькове - погибший и семеро раненых

Утром во вторник под обстрел также попал Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух попаданиях по гражданским объектам в Киевском и Холодногорском районах Харькова. Согласно последним данным, в результате удара один человек погиб и еще семь получили ранение.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов пишет, что, по предварительным данным, войска РФ ударили по городу управляемыми авиабомбами.

Российские военные обстрелы Одессы и Харькова не комментировали.