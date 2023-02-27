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Военные Израиля после убийства двух израильтян близ ХаварыФото: picture alliance/dpa
КонфликтыИзраиль

При стрельбе на Западном берегу Иордана погиб израильтянин

Даниил Сотников
37 мин. назад

Это уже третий погибший в результате стрельбы израильтянин за прошедших два дня. Ранее на Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки.

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В результате нападения и стрельбы недалеко от города Иерихон на Западном берегу реки Иордан погиб один израильский гражданин, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 27 февраля. Это вторая атака за прошедшие два дня - накануне в результате стрельбы у населенного пункта Хувара были убиты двое граждан Израиля.

Погибший был атакован, когда группа неизвестных, двигаясь по шоссе, обстреляла несколько израильских автомобилей. Нападавшие после этого продолжили движение и еще несколько раз открывали огонь, но больше никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Неизвестные затем сожгли свои машины, вступили в перестрелку с прибывшими на место происшествия израильскими полицейскими, после чего скрылись. Погибший имел также гражданство США, подтвердил американский посол в Израиле Том Найдс.

На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки

Накануне на севере Западного берега реки Иордан были убиты два мирных израильтянина. Двух братьев в возрасте 20 и 22 лет обстреляли в автомобиле на контрольно-пропускном пункте в Хаваре, позже они скончались от ранений в больнице.

После убийств в Хаваре израильские поселенцы устроили беспорядки. По сообщениям местных СМИ, протестующие подожгли более 30 домов, магазинов и автомобилей палестинских жителей. Несколько палестинских семей были спасены из горящих зданий силами безопасности. По данным министерства здравоохранения, один палестинец был смертельно ранен в ходе беспорядков. Израильская армия заявила, что увеличивает свое присутствие на местах, чтобы предотвратить эскалацию насилия.

Израиль и палестинцы договорились о соблюдении подписанных соглашений

На фоне столкновений, вспыхнувших между еврейскими поселенцами и арабами в Хаваре, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от самосуда. "Даже когда кровь и голова кипит - прошу не брать закон в свои руки", - сказал он в видеообращении.

В тот же день представители Израиля и палестинцев встретились в Иордании для переговоров вокруг новой эскалации насилия на палестинских территориях. Стороны договорились соблюдать все подписанные соглашения, работать над достижением справедливого и постоянного мира, и подчеркнули необходимость деэскалации на местах и предотвращения насилия, говорится в заявлении МИД Иордании.

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