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После убийства двух израильтян близ ХаварыФото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
ПолитикаИзраиль

Израиль и палестинцы договорились о деэскалации ситуации

Ольга Лебедева
12 мин. назад

По данным Иордании, в Акабе встретились представители Израиля и палестинцев, а также советник Байдена. Тем временем Нетаньяху инициировал законопроект о смертной казни для террористов.

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Представители Израиля и палестинцев встретились в Иордании для переговоров вокруг новой эскалации насилия на палестинских территориях. Стороны договорились соблюдать все подписанные соглашения, работать над достижением справедливого и постоянного мира, и подчеркнули необходимость деэскалации на местах и предотвращения насилия,  говорится в заявлении МИД Иордании. Заседание по вопросу снижения напряженности в регионе состоялось в воскресенье, 26 февраля, в портовом городе Акаба на Красном море.

Как отмечает AFP со ссылкой на информированные источники, в переговорах участвовали глава палестинской разведслужбы Маджед Фарадж, руководитель израильского ведомства внутренней разведки Ронен Бар, советчик президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгурк, а также представители Иордании и Египта. 

Убиты два мирных израильтянина

На протяжении последних нескольких месяцев на палестинских территориях происходят ожесточенные столкновения между палестинцами и израильской армией. 26 февраля на севере Западного берега реки Иордан были убиты два мирных израильтянина. Братья в возрасте 20 и 22 лет были жителями поселения Хар Браха, они были обстреляны в автомобиле на контрольно-пропускном пункте в Хаваре к югу от Наблуса и скончались от ранений в больнице.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявили, что оба мирных жителя были застрелены в результате "палестинского теракта".

В Израиле могут ввести смертную казнь для террористов

По данным израильских СМИ, правительство Израиля инициировало законопроект о введении смертной казни для виновных в совершении террористических актов. Согласно документу, высшая мера наказания может быть введена для тех, кто "преднамеренно или из безразличия вызывает смерть гражданина Израиля, если преступление совершается из расистских побуждений или ненависти в отношении определенной группы людей" и если это происходит "с целью нанести ущерб государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине".

Нетаньяху и Бен-Гвир выступили в защиту закона о смертной казни для террористов. "Если он может существовать в крупнейшей в мире демократии, он тем более должен быть в стране, в которой волна террора сметает израильских граждан", - указывается в совместном заявлении. Ранее против подобного закона выступила генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара, выразив сомнение в его соответствии конституции.

Недавнее обострение конфликта на Ближнем Востоке

22 февраля израильские военные провели операцию в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что целью являлось задержание представителей радикальных палестинских группировок, причастных к атакам на Западном берегу. В ходе операции трое подозреваемых отказались сдаться и открыли огонь по израильским военным, однако погибли в результате завязавшейся перестрелки, объяснила ЦАХАЛ. Палестинцы заявили о гибели минимум 11 человек и ранении более 80 человек. Как отмечает AFP, это была наиболее кровопролитная операция израильской армии на Западном берегу с 2005 года.

Международное сообщество выразило глубокую обеспокоенность обострением в регионе и призвало к снижению напряженности. Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что применение силы должно быть пропорциональным и указал на необходимость соблюдать международное гуманитарное право.

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