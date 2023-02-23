Израиль был обстрелян на следующий день после операции израильских военных в Наблусе, встревожившей мировое сообщество. Большинство ракет были перехвачены системой ПВО, сообщили в ЦАХАЛ.

Израиль подвергся обстрелу из сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на четверг, 23 февраля. По ее сведениям, по израильской территории были выпущены 6 ракет, 5 из них были перехвачены системой противовоздушной обороны, еще одна упала на нежилой территории. В то же время очевидцы на палестинских территориях сообщили о запуске 8 ракет, передает агентство AFP. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Военная операция в Наблусе

Днем ранее израильские военные провели операцию в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. В ЦАХАЛ назвали своей целью задержание представителей радикальных палестинских группировок, причастных к атакам на Западном берегу. В ходе операции трое подозреваемых отказались сдаться и открыли огонь по израильским военным, однако погибли в результате завязавшейся перестрелки, объяснила Армия обороны Израиля.

В то же время палестинская сторона заявила о гибели минимум 11 человек. Кроме того, более 80 человек получили огнестрельные ранения, сообщили в Палестинской национальной автономии.

Международное сообщество выразило глубокую обеспокоенность обострением в регионе и призвало к снижению напряженности. Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что применение силы должно быть пропорциональным и указал на необходимость соблюдать международное гуманитарное право.

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