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После убийства двух израильтян близ Хавары
После убийства двух израильтян близ ХаварыФото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
КонфликтыИзраиль

На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки

Жан Рофе
19 мин. назад

Столкновения между еврейскими поселенцами и арабами в Хаваре вспыхнули после того, как там были убиты два мирных израильтянина.

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Израильские поселенцы вечером в воскресенье, 26 февраля, устроили беспорядки в населенном пункте Хавара к югу от города Наблус на Западном берегу реки Иордан, где несколькими часами ранее погибли двое граждан Израиля в результате нападения со стрельбой.

Израильское телевидение сообщило, что протестующие подожгли более 30 домов, магазинов и автомобилей местных палестинских жителей. Несколько палестинских семей были спасены из горящих зданий силами безопасности. По данным министерства здравоохранения, один палестинец был смертельно ранен в ходе беспорядков. Израильская армия заявила, что увеличивает свое присутствие на местах, чтобы предотвратить дальнейшие акты насилия.

На фоне столкновений, вспыхнувших между еврейскими поселенцами и арабами в Хаваре, премьер-министр Израиля  Биньямин Нетаньяху призвал граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от самосуда. "Даже когда кровь и голова кипит - прошу не брать закон в свои руки", - сказал он в видеообращении.

Убийство двух мирных израильтян

На протяжении последних нескольких месяцев на палестинских территориях происходят ожесточенные столкновения между палестинцами и израильской армией. Днем 26 февраля на севере Западного берега реки Иордан были убиты два мирных израильтянина. Братья в возрасте 20 и 22 лет были жителями поселения Хар Браха, они были обстреляны в автомобиле на контрольно-пропускном пункте в Хаваре и скончались от ранений в больнице.

Премьер-министр Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявили, что оба мирных жителя были застрелены в результате "палестинского теракта".

В тот же день представители Израиля и палестинцев встретились в Иордании для переговоров вокруг новой эскалации насилия на палестинских территориях. Стороны договорились соблюдать все подписанные соглашения, работать над достижением справедливого и постоянного мира, и подчеркнули необходимость деэскалации на местах и предотвращения насилия,  говорится в заявлении МИД Иордании.

Недавнее обострение конфликта на Ближнем Востоке

22 февраля израильские военные провели операцию в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), целью являлось задержание представителей радикальных палестинских группировок, причастных к атакам на Западном берегу. В ходе операции трое подозреваемых отказались сдаться и открыли огонь по израильским военным, однако погибли в результате завязавшейся перестрелки, объяснила ЦАХАЛ. Палестинцы заявили о гибели минимум 11 человек и ранении более 80 человек. Как отмечает AFP, это была наиболее кровопролитная операция израильской армии на Западном берегу с 2005 года.

Международное сообщество выразило глубокую обеспокоенность обострением в регионе и призвало к снижению напряженности. Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что применение силы должно быть пропорциональным и указал на необходимость соблюдать международное гуманитарное право.

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