При пожаре в Крыму погибли более 200 животных в зоопарке

В Евпатории сгорел располагавшийся в пятиэтажном здании зоопарк, в котором жили лемуры, еноты, попугаи, кайманы, черепахи, удавы и другие животные. Прокуратура начала проверку.

В результате пожара в Евпатории в аннексированном Россией Крыму погибли более 200 животных в частном зоопарке "Тропик парк". Трагедия произошла в ночь на вторник, 16 апреля, сообщают российские госСМИ и местные Telegram-каналы.

Прокуратура начала проверку

По факту пожара прокуратура Крыма начала проверку, сообщает Telegram-канал "Евпатория ЧП". "Большая трагедия, погибли все животные, их более 200. Пока больше сказать не могу никаких подробностей", - цитирует ТАСС слова представителя зоопарка.

Между тем, РИА "Новости" и "Евпатория ЧП" указываютт, что сотрудникам МЧС удалось спасти двух медведей, которых держали в дальних вольерах. В помещении находилась сотрудница, ее также удалось вывести.

Предварительной причиной пожара в зоопарке в Крыму называется короткое замыкание проводки холодильника. Как отмечает "Радио Свобода", зоопарк располагался в пятиэтажном здании, в нем жили лемуры, еноты, попугаи, кайманы, черепахи, удавы и другие экзотические животные.