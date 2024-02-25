Военнослужащие РФ избили посетителей кафе в Крыму

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как военные и люди в штатском врываются в кафе, заставляют его посетителей лечь на пол и жестоко избивают их.

В поселке Черноморское в аннексированном Крыму российские военнослужащие избили посетителей кафе. На видео с камер наблюдения, опубликованном в соцсетях в субботу, 24 февраля, видно, как люди в военной форме и с оружием, а также в гражданской одежде с эмблемой с надписью "Bear" заставляют посетителей лечь на пол, бьют их ногами и дубинками, стреляют в воздух прямо над ухом.

"23 февраля в пгт Черноморское пьяные сотрудники ЧВК "Медведь" 81 бригада ворвались в кафе "Крепость" и жестоко избивали гражданских (женщин и мужчин)", - пишет Telegram-канал "ЧП / Симферополь" .

Одна из очевидиц рассказала изданию "Важные истории" , что причиной инцидента стал конфликт между несколькими посетителями кафе и двумя военнослужащими, которые "вызвали подкрепление" из добровольческой бригады "Медведи".

По словам матери одного из пострадавших, ее сын госпитализирован с переломом переносицы, лицевой кости, травмами мягких тканей на затылке, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

В свою очередь Telegram-канал Astra сообщает, что командир "Медведей" с позывным "Джедай" заявил, что зачинщики драки, вызывая подмогу, ввели своих сослуживцев в заблуждение, рассказав, что посетители кафе кричали: "Слава Украине!" Когда другие наемники "разобрались в ситуации", они побили своих пьяных сослуживцев и сдали их в полицию, утверждает "Джедай".

Добровольческая 81-я бригада "Медведи" основана в 2023 году в Крыму под протекцией местных властей, предположительно, она входит в псевдо-ЧВК "Редут", которую контролирует Минобороны РФ, отмечают "Важные истории".

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