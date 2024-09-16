В результате обстрела Белгорода ранены восемь человек

В результате обстрела Белгорода ранены восемь человек16 сентября 2024 г.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранения получили восемь местных жителей, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, написал он в понедельник, 16 сентября, в своем Telegram-канале.
По сообщению местных властей, в результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей, на месте работают пожарные расчеты, открытое горение ликвидировано. Кроме того, повреждены 21 многоквартирный и четыре частных дома, а также газопровод.
Авиаудар РФ по Харькову
Накануне российские войска сбросили на Харьков управляемые авиабомбы, одна из которых попала в жилой многоэтажный дом. В результате пострадали 42 человека, одна женщина погибла - ее тело извлекли из-под завалов дома, попавшего под российский авиаудар.
Как сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, Вооруженные силы РФ 15 сентября сбросили на Харьков не менее шести корректируемых авиабомб. В результате атаки также была повреждена гражданская инфраструктура в Немышлянском районе города.
Боевые действия в Белгородской области
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Белгородская область и некоторые другие российские регионы стали также подвергаться обстрелам. Кроме того, в нескольких населенных пунктах Белгородской области велись бои территориальной обороны РФ с проукраинскими формированиями.