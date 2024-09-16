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В результате обстрела Белгорода ранены восемь человек

Лиза Ламбрехт
16 сентября 2024 г.

Власти Белгорода заявили о восьми пострадавших, а также о повреждениях домов и газопровода после обстрела со стороны ВСУ.

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Последствия ракетного удара по Белгороду, 1 сентября 2024 года
Последствия ракетного удара по Белгороду (фото из архива)Фото: Belgorod Region Governor Vyacheslav Gladkov Telegram channel/AP/picture alliance

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранения получили восемь местных жителей, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, написал он в понедельник, 16 сентября, в своем Telegram-канале.

По сообщению местных властей, в результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей, на месте работают пожарные расчеты, открытое горение ликвидировано. Кроме того, повреждены 21 многоквартирный и четыре частных дома, а также газопровод.

Авиаудар РФ по Харькову

Накануне российские войска сбросили на Харьков управляемые авиабомбы, одна из которых попала в жилой многоэтажный дом. В результате пострадали 42 человека, одна женщина погибла - ее тело извлекли из-под завалов дома, попавшего под российский авиаудар.

Как сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, Вооруженные силы РФ 15 сентября сбросили на Харьков не менее шести корректируемых авиабомб. В результате атаки также была повреждена гражданская инфраструктура в Немышлянском районе города.

Боевые действия в Белгородской области

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Белгородская область и некоторые другие российские регионы стали также подвергаться обстрелам. Кроме того, в нескольких населенных пунктах Белгородской области велись бои территориальной обороны РФ с проукраинскими формированиями.

 

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