В Белгородской области РФ после удара дрона пылала нефтебаза

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали площадку для хранения нефтепродуктов в Белгородской области России, что привело к возгоранию на объекте, сообщил в Telegram вечером в воскресенье, 8 сентября, глава администрации Волоконовского района области Сергей Бикетов. "С помощью беспилотника ВСУ атаковали площадку ООО "Русагро" на территории нашего района, предназначенную для хранения топлива. В результате взрыва произошло возгорание 12 резервуаров. К тушению пожара привлечены пожарные расчеты нашего района и соседних, а также техника "Русагро"", - написал он.

Дым от пожара можно было увидеть за сотни метров, сообщали местные паблики. Спустя около четырех часов после своего первого сообщения Бикетов заявил, что пожар в селе Ютановка ликвидирован и пострадавших нет.

Атаки дронов по территории РФ

В последние месяцы наблюдается существенное учащение ударов по территории РФ с применением украинских беспилотников. Все чаще под такие точечные удары попадают различные военные и инфраструктурные объекты РФ - прежде всего НПЗ, нефтебазы и другие связанные с российской нефтеперерабатывающей и транспортной системой объекты. Так, 3 сентября удалось потушить пожар на нефтебазе в Ростовской области, который бушевал 16 суток, а 7 сентября в Воронежской области произошел пожар на складе боеприпасов и техники.

Рост украинского военпрома

За последние месяцы украинская оборонная промышленность поставила вооруженным силам тысячи относительно недорогих беспилотников различных конструкций и с разной дальностью полета, отмечает агентство dpa.

Как сообщалось официально, обычно удары беспилотниками по российским тылам проводят Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, Служба безопасности Украины (СБУ) или недавно созданные Силы беспилотных систем ВСУ. Все три службы проводили эти операции как отдельно, так и совместно. Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что самые дальнобойные украинские дроны способны поражать российские объекты на расстоянии 1,8 тысячи километров.

Кроме того, поступали сообщения о расширении применения украинских ракет по территории РФ. Речь идет прежде всего о крылатой ракете "Нептун", а также недавно представленной ракете-дроне "Паляница". Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул об успешном применении баллистической ракеты украинского производства.