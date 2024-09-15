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Удар РФ по Харькову: найдено тело первой погибшей

Ася Миллер
15 сентября 2024 г.

Предполагается, что погибшая - 94-летняя жительница попавшего под удар многоквартирного дома, которую сочли без вести пропавшей после атаки. Для ее идентификации будет проведена ДНК-экспертиза.

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Тушение пожара в многоквартирном доме после удара по Харькову
Последствия удара по Харькову (15 сентября 2024 года)Фото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

Из-под завалов дома в Харькове, попавшего под российский авиаудар в воскресенье, 15 сентября, извлекли тело погибшей женщины. Число пострадавших в результате атаки возросло до 42 человек, написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, пожар между 9-м и 12-м этажами потушен. На месте продолжают работать спасатели и волонтеры.

Сильно обгоревшее тело погибшей женщины было обнаружено на 9-м этаже. Для ее идентификации будет проведена ДНК-экспертиза, сообщила Харьковская областная прокуратура. Предполагается, что погибшей может быть 94-летняя жительница попавшего под удар многоквартирного дома, которую сочли без вести пропавшей после атаки.

РФ сбросила на Харьков минимум шесть авиабомб

15 сентября Вооруженные силы РФ сбросили на Харьков минимум шесть корректируемых авиационных бомб (КАБ), заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура в Немышлянском районе Харькова, одна из бомб попала в многоэтажный жилой дом.

Авиаудар по Харькову осудил президент Украины Владимир Зеленский. "Мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен", - написал Зеленский в Telegram, добавив, что необходимо перестать бояться сильных решений.

Минобороны России удар не комментировало.

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