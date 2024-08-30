Авиаудар РФ по Харькову: есть погибшие и раненые

Как минимум пять человек погибли, еще 28 пострадали в результате российского обстрела Харькова. Удары пришлись на жилой дом и детскую площадку.

Российские войска днем в пятницу, 30 августа, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Как сообщили местные власти, при ударах погибли по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, еще десятки человек получили ранения.

В Индустриальном районе города бомба попала в 12-этажный жилой дом. Здание частично разрушено, возник пожар, написал в Telegram мэр города Игорь Терехов. По его словам, там погибли по меньшей мере три человека. В Немышлянском районе под обстрел попала детская площадка, погибла девочка.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате российских ударов по Харькову ранены по меньшей мере 28 человек. Он также опубликовал видео с места одного из попаданий.

По информации местных СМИ, после серии взрывов в части районов города пропал свет.

Зеленский - об ударе по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских авиаударов, подобных нанесенному по Харькову, можно было избежать, если бы у ВСУ была возможность поражать военную авиацию России на ее территории. "Этот удар - российской управляемой авиабомбой. Удар, которого не было бы, если бы у наших сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется", - написал Зеленский в Telegram, призвав в очередной раз партнеров Украины снять ограничения на использование дальнобойного оружия.

Российская сторона авиаудар по Харькову не комментировала.