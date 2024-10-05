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Наводнение в Боснии и Герцеговине: погибли 16 человек

Ольга Лебедева
5 октября 2024 г.

Внезапное сильное наводнение в Боснии началось в ночь на 4 октября. Разрушены дороги и мосты, несколько населенных пунктов отрезаны от остальной страны.

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Затопленные дома в Ябланице
Затопленные дома в ЯбланицеФото: Mountaineering Association Prenj Glogosnica 1979

В Боснии и Герцеговине спасатели ищут пропавших без вести в результате сильного наводнения в южных районах страны. В субботу, 5 октября, власти скорректировали число жертв с 18 до 16. Некоторые случаи гибели были зарегистрированы ошибочно, заявил премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Нермин Никшич в эфире государственного телевидения BHRT.

Среди погибших - один младенец. Не менее 10 человек числятся пропавшими без вести. Десятки человек пострадали. В районе катастрофы смыты километры дорог, разрушен почти все мосты, снесены линии электропередачи и телефонные линии, заявили спасатели в региональном телеэфире.

Эпицентр катастрофы - Ябланица

Особенно тяжелая ситуация сложилась в горной деревне Ябланица близ одноименного водохранилища в 30 км к северу от Мостара. В результате мощных ливней и шторма произошел оползень, который снес в реку автомобильную дорогу и железнодорожное полотно, отрезав доступ в населенный пункт. Кроме того, в результате оползня оказались засыпанными дома. Только в Ябланице зарегистрировано 12 погибших. Отрезанными от внешнего мира оказались также несколько других населенных пунктов.

Внезапное наводнение в Боснии и Герцеговине началось в ночь на 4 октября. Несколько рек вышли из берегов, размыли дороги и разрушили целые кварталы. В результате природной катастрофы в четырех округах перенесены местные выборы, которые должны были состояться 6 октября.

Несколько дней назад наводнения были зафиксированы в Хорватии и Черногории, но они нанесли меньший ущерб и не привели к жертвам. В сентябре разрушительные наводнения имели место в нескольких странах Центральной и Восточной Европы.

 

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