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Число жертв наводнения в Польше возросло до 9 человек

Александра Иванова
28 сентября 2024 г.

После обнаружения еще двух тел число погибших при наводнении в Польше увеличилось до 9. За время бедствия 4778 жителей страны были вынуждены эвакуироваться.

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Последствия наводнений в Польше
Последствия наводнений в ПольшеФото: DW

В Польше число погибших в результате масштабных наводнений на юго-западе страны достигло 9 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести. Такие данные сообщил главный комендант польской полиции Марек Борон в ходе открытой части заседания правительства в субботу, 28 сентября.

Таким образом, число жертв наводнения в Польше, по сравнению с последними известными данными, увеличилось еще на два человека. Их тела пока не опознали, указал Борон.

Он добавил, что за прошедшие сутки в городе Лёндрек-Здруй 20 человек были эвакуированы в связи с риском обрушения зданий. В общей сложности на фоне стихийного бедствия 4778 поляков были вынуждены временно покинуть свои дома. Указывается, что на местах с пострадавшими от наводнений работают психологи.

Помощь пострадавшим от наводнений в Польше

Благодаря задействованию полицейских и военных вертолетов от непосредственной опасности были спасены "199 человеческих жизней",  отчитался Марек Борон. Также в операции по спасению участвуют дроны, автомобили и автобусы, уточнил он.

В то же время, судя по словам главы польской полиции, злоумышленники пользуются бедственным положением людей: в районах катастрофы было зафиксировано 22 случая мародерства и других преступлений, в частности мошенничества с мнимым сбором пожертвований.

По данным польского информагентства PAP, к сегодняшнему дню правительство Польши выделило 623 млн злотых (в пересчете: 146 млн евро) на помощь пострадавшим от наводнений.

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