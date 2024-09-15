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Туск планирует объявить в Польше режим стихийного бедствия

Алексей Волошинов
15 сентября 2024 г.

Премьер Польши поручил подготовить указ об объявлении режима стихийного бедствия из-за наводнений, вызванных циклоном "Борис".

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Наводнение, вызванное циклоном "Борис", на юге Польши
Наводнение, вызванное циклоном "Борис", на юге ПольшиФото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск после консультаций с профильными министрами и ведомствами поручил подготовить указ Совета министров страны о введении режима стихийного бедствия из-за наводнений, вызванных циклоном "Борис". Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х в воскресенье, 15 сентября.

Ранее в тот же день Туск сообщил, что поручил министру финансов выделить средства для оказания экстренной помощи и ликвидации последствий наводнения, а также попросил министра обороны направить в пострадавшие от наводнения районы дополнительные силы. "Мы не оставим никого на произвол судьбы", - подчеркнул он.

Из-за сильных дождей на юго-западе Польши прорвало плотину в небольшом городе Строне-Слёнске. Сообщается, что полиция направила на место спасательный вертолет, чтобы переправить оставшихся там людей в безопасные районы. На момент написания новости известно об одном погибшем в результате наводнения в Польше.

В Чехии один из городов почти полностью ушел под воду

Между тем город Крнов на востоке Чехии оказался почти полностью затоплен в результате наводнения. Заместитель мэра города Мирослав Бинар сообщил чешскому информационному агентству CTK, что под водой, по его оценкам, находится 70-80% города. 23-тысячное население Крнова, по словам заммэра, уже поздно эвакуировать. Для спасения местных жителей также использовали вертолеты.

Критическая ситуация, по данным местных властей, сложилась также в городах Опава и Острава. На востоке Чехии в реку во время наводнения упал автомобиль, трое человек пропали без вести, их поиски продолжаются. Из близлежащих районов, как сообщили власти, полиция и пожарная служба совместно эвакуировали более 10 000 человек.

В Европе в результате наводнения есть жертвы

Как минимум семь человек, в том числе один пожарный, погибли в европейских странах в результате наводнений, вызванных циклоном "Борис", пишет в воскресенье агентство AFP. Отдельно сообщается о как минимум пяти жертвах стихии в Румынии.

От циклона пострадали множество населенных пунктов в Польше, Чехии, Румынии и Молдове. Большой ущерб понесла, в частности, федеральная земля Нижняя Австрия, окружающая Вену. Там во время откачки воды погиб один пожарный, рассказала губернатор провинции Йоханна Микль-Лайтнер. Для оказания помощи жителям региона пришлось задействовать армию.

Наводнение вызвано циклоном "Борис"

Наводнения сразу в нескольких странах Европы вызваны циклоном "Борис", который продвигается с севера Италии. Сообщается, что он может задеть Румынию, Чехию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию, Германию и Молдову.

В некоторых частях Альп в Баварии ожидается выпадение от 60 до 100 мм осадков, а Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует первые сильные снегопады в этом году: в регионах на высоте более 1500 метров ожидается выпадение до 50 сантиметров снега.

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