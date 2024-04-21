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Атака войск РФ на Украинск: есть погибшая и раненые

Жан Рофе
21 апреля 2024 г.

В результате российского обстрела Украинска в Донецкой области погибла женщина, четверо горожан ранены, сообщили в прокуратуре. Еще четыре человека пострадали при ракетном ударе по Одесской области.

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Позиции украинских войск в Донецкой области (фото из архива)
Позиции украинских войск в Донецкой области (фото из архива)Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/picture alliance

Российские войска утром в воскресенье, 21 апреля, обстреляли город Украинск в Донецкой области, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, в результате атаки погибла 82-летняя местная жительница, еще четверо мужчин в возрасте от 21 года до 53 лет получили травмы различной степени тяжести.

Обстрел, как предполагается, велся из реактивной системы залпового огня "Смерч". Повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ракетный удар по Одесской области: четверо раненых

Днем в воскресенье российские войска ударили баллистическими ракетами по Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. Он отметил, что целью атаки был транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры.

В результате удара взрывной волной и обломками ракеты были повреждены частные дома, в одном из них упал потолок. По последним данным, пострадали трое мужчин и одна женщина.

Российские военные заявили о взятии села Богдановка

Министерство обороны России сообщило о взятии российскими войсками села Богдановка в Донецкой области и отражении контратак Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Часов Яр и Красное.

Украинские военные, в свою очередь, говорят, что Часов Яр остается под контролем ВСУ. Сообщения о взятии российскими силами Богдановки украинская сторона не комментировала.

"Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, и, в частности, на Часов Яр. Но ситуация полностью контролируется подразделениями Сил обороны. Противника в городе нет", - сказал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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