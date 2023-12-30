В ряде городов РФ прошли пикеты в поддержку политзаключенных

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске несколько человек вышли на традиционные одиночные пикеты в поддержку политзаключенных.

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске в субботу, 30 декабря, прошли традиционные одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, сообщило издание RusNews.

В Новосибирске местные жители вышли на пикеты в разных частях города, чтобы поддержать экс-главу штаба Навального Ксению Фадееву, осужденную на девять лет, журналистку RusNews Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет, и экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала, приговоренного к 22 годам строгого режима.

В поддержку Фургала вышли и жители Хабаровска. Судя по кадрам RusNews, в акции приняло участие 14 человек. Некоторым из них полиция предъявила предостережения. "Вот что подразумевается под предостережением? У меня вторая группа инвалидности. Что я могу нарушить? Стаканчик? Микрофон включить? Я считаю их филькиной грамотой. Я без оружия, я прихожу в разрешенное место, чтобы поддержать Фургала", - прокомментировала действия полиции одна из участниц пикетов.

В городе Комсомольск-на-Амуре активистка также вышла в одиночный пикет в поддержку Фургала. О задержаниях во время акций не сообщается.

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