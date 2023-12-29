Экс‑главу штаба Навального приговорили к 9 годам колонии

Ксению Фадееву признали виновной в "организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения". Помимо срока, ее оштрафовали на полмиллиона рублей.

Советский районный суд Томска на заседании, прошедшем, в пятницу, 29 декабря, как и прежние, в закрытом режиме, приговорил депутата городской думы Ксению Фадееву, которая была также координатором местного штаба оппозиционного политика Навального, к девяти годам колонии.Кроме того, Фадееву оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Экс‑главу штаба Навального признали виновной в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

"То, что происходило в этом процессе, ничего общего с правосудием не имеет. Последнюю неделю над нами фактически издевались. Сторона защиты была ограничена в стадии представления доказательств, принцип состязательности в уголовном процессе был грубейшим образом нарушен. Сторона обвинения представляла несколько месяцев доказательства, на протяжении более чем 25 судебных заседаний. Стороне защиты дали четыре дня на представление доказательств", - сообщил изданию "Медиазона" представитель защиты Фадеевой после приговора.

Дело против Фадеевой

Депутата городской думы Томска Ксению Фадееву задержали в декабре 2021 года. В августе 2023 года ее дело поступило на рассмотрение в суд. В конце октября 2023 года Фадеевой изменили меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест, а 13 ноября суд отправил ее в СИЗО по требованию государственного обвинителя. Прокуратура настаивала на виновности обвиняемой и запросила для нее 10,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Правозащитное общество "Мемориал" считает Фадееву политзаключенной. Поводом для преследования стала ее работа в штабе Навального.

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