Навального не подключили к судебному заседанию по его иску

Судья сообщила о переносе заседания на конец января "в связи с отсутствием информации о местонахождении" оппозиционера вопреки тому, что его местонахождение было публично установлено, передает "Медиазона".

Российского политика Алексея Навального в очередной раз не подключили к заседанию в Ковровском городском суде по его иску к ИК-6 строгого режима во Владимирской области, сообщил корреспондент "Медиазоны" в четверг, 28 декабря. "Судья Ирина Ким сообщила, что административный истец не участвует в заседании "в связи с отсутствием информации о местонахождении", - пишет "Медиазона".

Адвокат Навального Алексей Цветков указал представителю суда, что местонахождение политика установлено - он находится в ИК-3 в заполярном поселке Харп на Ямале, и добавил, что не сможет представлять интересы своего доверителя без его присутствия и попросил отложить заседание. Судья отложила заседание до 22 января.

Команда политика: Властям "сорвали план"

"У Навального сегодня должно было пройти заседание суда по его иску, но в зале нет даже монитора, то есть Алексея и не планировали подключать", - прокомментировали действия суда сторонники политика. Все мировые СМИ уже сообщили об актуальном местонахождении политика, говорится в сообщении, "но судья Ким этого "не замечает", подчеркивается в сообщении на странице "Команда Навального".

"Это еще раз показывает, что власти планировали его прятать до конца праздничных выходных. Но юристы ФБК и все, кто распространял информацию, этот план сорвали ", - делает вывод команда политика.

Навальный подтвердил прибытие в колонию "Полярный волк"

Ранее Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии №3 (ИК-3) "Полярный волк" в поселке Харп на Ямале. По словам политика, его провезли по "странному маршруту" Владимир - Москва - Челябинск - Екатеринбург - Киров - Воркута - Харп, и через 20 дней этапа он прибыл на новое место заключения вечером в субботу, 23 декабря.

"В общем, за меня не переживайте. У меня все хорошо. Я ужасно рад, что наконец-то доехал", - заключил в своем сообщении Навальный.

Связи с Навальным не было 19 дней

Соратники, адвокаты и родственники Навального не могли с ним связаться с 6 декабря, а сотрудники исправительной колонии №6 во Владимирской области заявили, что Навальный там "больше не числится". Вплоть до 25 декабря никакой подтвержденной информации о том, где он мог находиться, не было. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, а в ЕС, США и Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека призывали Россию незамедлительно предоставить информацию о нем.

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