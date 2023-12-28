Прокурор запросил 10,5 лет для экс-главы штаба Навального

Приговор томской активистке должны объявить 29 декабря. Ее судят по статье об экстремизме. Поводом для преследования послужила работа Фадеевой в штабе Навального.

Прокурор запросил наказание в виде 10 лет и шести месяцев лишения свободы томской активистке Ксении Фадеевой, которую обвиняют по статье об экстремизме. Об этом сообщила группа поддержки Фадеевой в Telegram в четверг, 28 декабря.

По данным группы поддержки, в ходе процесса в Советском суде Томска судья Худяков в четверг отказал в допросе всем оставшимся свидетелям защиты и перешел к прениям сторон. Прокурор Роман Болдырев настаивал на виновности обвиняемой и запросил 10,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. В пятницу Фадеева выступит с последним словом, после чего ожидается оглашение приговора.

Дело против Фадеевой

Депутата городской думы Томска Ксению Фадееву обвиняют в организации деятельности "экстремистского сообщества" с использованием служебного положения и участии в "некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Поводом для преследования стала ее работа в штабе Навального.

Фадееву задержали в декабре 2021 года. В августе 2023 года дело депутата поступило на рассмотрение в суд. Заседания проходят в закрытом режиме.

В конце октября 2023 года Фадеевой изменили меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. А 13 ноября суд отправил ее в СИЗО по требованию государственного обвинителя. "Мемориал" считает Фадееву политзаключенной.

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