В президентском дворце в Варшаве задержан экс-министр Польши

После решения суда в Варшаве, приговорившего экс-главу МВД Каминьского и его заместителя Вонсика к двум годам лишения свободы, оба политика были задержаны полицией в связи с началом их заключения.

В Польше на фоне обострения борьбы между старым и новым правительственными лагерями задержаны два политика из ныне оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС), которым президент Анджей Дуда, по всей видимости, предоставил защиту в своей резиденции после обвинительного судебного приговора. Вечером во вторник, 9 января, бывший министр внутренних дел Польши, экс-глава Центрального антикоррупционного бюро Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны полицией в президентском дворце в Варшаве, поскольку в этот день официально начались сроки их наказания.

По данным СМИ, в момент задержания Дуда отсутствовал в своей резиденции, так как встречался с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. У президентского дворца в это время собрались сотни протестующих, среди прочего они скандировали "Свободу политзаключенным" и "Позор!"

О задержании Каминьского и Вонсика сообщил в соцсети X замминистра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек. "Задержаны согласно распоряжению суда", - указал Мрочек. По его словам, полиция получила соответствующее постановление утром 9 декабря, когда приговоренные политики уже находились в резиденции главы государства. До этого полиция пыталась задержать их по месту жительства. Затем из соцсетей стало известно, что оба политика присутствуют на приеме в президентском дворце, а позже они сами выступили с заявлением. "Мы не прячемся. Пока зло не потерпит поражение, мы находимся у президента Польши", - заявил Каминьский, возглавлявший МВД с 2019-го по ноябрь 2023 года.

Приговор Каминьскому и Вонсику

Дело Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика продолжается с 2007 года, когда разразился скандал вокруг антикоррупционного ведомства. Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, а в 2015 году, сразу после прихода ПиС к власти, президент Дуда помиловал обоих политиков.

В июне 2022 года помилование отменил Верховный суд Польши, и процесс по делу Каминьского и Вонсика был возобновлен. В конце декабря окружной суд в Варшаве признал обоих виновными в превышении полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро в рамках разбирательства о взятках и приговорил каждого к двум годам лишения свободы. Кроме того Каминьскому и Вонсику запрещено в течение пяти лет занимать государственные посты. В последние дни Анджей Дуда неоднократно заявлял, что его решение о помиловании продолжает действовать.

В конце 2023 года в Польше произошла смена власти

Задержание оппозиционных политиков является одним из этапов конфликта между консервативным лагерем, который правил Польшей до конца прошлого года и новой левоцентристской коалицией, пришедшей к власти по результатам парламентских выборов 15 октября. Правительственное большинство сформировал проевропейский трехпартийный альянс бывших оппозиционных сил во главе с бывшим премьер-министром Польши и экс-главой Европейского совета Дональдом Туском. Консервативная партия "Право и справедливость", правившая страной с 2015 года, тем самым потеряла власть.

Правительство Туска приступило к полномочиям в середине декабря, а ранее, в конце ноября, Анджей Дуда привел к присяге правительство меньшинства во главе с действующим премьером Матеушем Моравецким из проигравшей на выборах ПиС, к которой принадлежит и сам Дуда. Однако правительство Моравецкого не получило вотум доверия Сейма. Оппозиция обвинила Дуду в намерении затянуть процесс формирования нового кабмина на несколько недель.

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