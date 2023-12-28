Новые власти Польши реструктурируют общественные СМИ

Польские общественно-правовые СМИ - Telewizja Polska (Общественное телевидение Польши, TVP), Polskie Radio (Польское радио) и Polska Agencja Prasowa (Польское агентство печати, PAP) будут ликвидированы с целью их дальнейшей реструктуризации. Об этом заявил в среду, 27 декабря, новый глава министерства культуры и национального наследия страны Бартоломей Сенкевич Свое решение он обосновал вето, которое наложил 23 декабря президент Анджей Дуда на законопроект о бюджете, предусматривающем выделение 3 млрд злотых (693 млн евро) на эти средства массовой информации. "Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Работа общественных изданий должна быть исправлена честно и законно", - пояснил Дуда и пообещал представить парламенту собственный законопроект. Вето означало отсутствие финансирования общественно-правовых СМИ в 2024 году.

Общественное телевидение Польши, Польское радио и Польское агентство печати ранее находились под управлением сторонников прежней партии власти - "Право и справедливость" (PiS). В Польше 13 декабря, спустя два месяца после парламентских выборов, было приведено к присяге новое, проевропейское правительство во главе с Дональдом Туском.

19 декабря Бартоломей Сенкевич отправил в отставку руководство общественных СМИ и назначил новые наблюдательные советы, которые избрали новых глав компаний. За день до этого сейм одобрил резолюцию с призывом к Минкультуры о принятии решительных мер для восстановления "доступа граждан к достоверной информации, функционирования общественных СМИ, а также обеспечения независимости, объективности и плюрализма".



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