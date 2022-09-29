В Праге прошел митинг из-за санкций ЕС против России

Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в Праге и потребовали "нейтралитета" в войне России против Украины - акцию организовали националисты и критики ЕС.

Несколько десятков тысяч человек собрались вечером в среду, 28 сентября, на антиправительственный митинг на Вацлавской площади в Праге. Главным требованием демонстрантов была отставка чешского правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой, так как оно поддерживает направленные против Кремля санкции ЕС.

По заявлениям организаторов митинга, прошедшего под лозунгом "Чехия прежде всего", такие действия вредят стране, так как из-за санкций Россия не поставляет ей газ по низкой цене. Среди требований демонстрантов также было прекращение поддержки Украины в войне и поставок ей вооружения. Кроме того, организаторы высказались за военный нейтралитет Чехии - несмотря на то, что страна является членом НАТО.

На митинге выступил, в частности, чешский профессор экономики Мирослав Шевчик, который с 2012 года неоднократно выступал с критикой Евросоюза. В своей речи он подчеркнул, что введенные против российского режима санкции ударяют и по самому ЕС. А перед этим на мероприятии прозвучал национальный гимн страны в исполнении музыкальной группы, "считающейся праворадикальной", указывает агентство dpa.

Второй пророссийский митинг в Чехии за месяц

Митинги с аналогичными заявлениями прошли в среду в Брно и Остраве. Организаторами всех мероприятий являются лидеры националистических и евроскептических оппозиционных партий, а также блогеры и общественные деятели, ряд которых "не скрывает своих пророссийских взглядов", отмечает "Радио.Свобода" .

Прошлый антиправительственный митинг с критикой санкций против РФ состоялся в Праге 3 сентября - он также проходил под лозунгом "Чехия превыше всего" и, по словам Фиалы, был организован пророссийскими силами, которые "отстаивают интересы, противоречащие интересам Чехии".

Во время предыдущей акции организаторы призывали правительство уйти в отставку до 25 сентября - в противном случае они обещали объявить о забастовке в стране, которую якобы должны были поддержать профсоюзы. Однако на акции 28 сентября подобных заявлений уже сделано не было. Кроме того, по оценкам СМИ, вторая акция в Праге собрала меньше участников, чем первая.

Протесты против роста цен проходят не только в Чехии

В конце сентября акции протеста против роста цен и санкций собрали несколько тысяч участников и в Германии. К ним призывала оппозиционная Левая партия - самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил. Акции проходили под лозунгом "Горячая осень против социального холода" и должны были выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства. Их участники, среди прочего, выходили на улицы с требованием запустить газопровод "Северный поток - 2", хотя немецкое правительство ранее заявляло, что это не поможет решить вопрос предполагаемого "газового шантажа" со стороны России.

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