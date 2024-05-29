В Польше задержали трех подозреваемых в работе на ГРУ

По данным польских спецслужб, два белоруса и один поляк планировали и уже совершали попытки поджогов торговых центров, ресторанов и строительных складов.

Два белоруса и один поляк были задержаны Агентством внутренней безопасности Польши по подозрению в подготовке актов диверсии на территории страны по заданию российской военной разведки - Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшего ГРУ). Об этом сообщает на своем сайте польская газета Rzeczpospolita в среду, 29 мая.

Указывается, что, по данным польских спецслужб, мужчины планировали и уже совершали попытки поджогов торговых центров, ресторанов и строительных складов. В январе в Польше был задержан украинец, который, по данным прокуратуры, также был нанят российской стороной и планировал поджоги ряда объектов во Вроцлаве, в частности завода по производству краски, напоминает издание.

Последние задержания - поляка и двух белорусов - были проведены в контексте того же расследования, следует из статьи. Одно из задержаний прошло в городе Прушкув, где проживал один из белорусов, другие - в Варшаве.

Поджоги за вознаграждение

Журналисты отмечают, что за вознаграждение в 10 000 евро подозреваемые пытались поджечь некий объект в Гданьске и еще два - в пригороде Варшавы. Одному из задержанных белорусов 37 лет, другому - 35. У одного из мужчин имелась так называемая карта поляка - документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. Третьему подозреваемому - поляку - 40 лет. Он проживал в провинции (воеводстве) Померания.

Как пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники в кругу следствия, целью запланированных диверсий было "вызвать хаос, страх, потрясение и потерю собственности, а возможно и человеческих жизней".

Против двух белорусов и поляка было возбуждено дело по статье об участии в организованной преступной группе с целью осуществить действия против Республики Польша по заданию иностранных спецслужб. Им грозит пожизненное лишение свободы.

NYT: США фиксируют рост числа диверсий, связанных с Россией

Ранее, 26 мая, газета The New York Times написала, что разведслужбы США фиксируют рост числа диверсионных операций в Европе, которые они связывают с Россией. По мнению западных спецслужб, эти операции могут быть частью кампании, направленной на подрыв поддержки Украины в отражении российской агрессии, следует из публикации.

В основном, как утверждает издание, по заданию российских спецслужб совершались поджоги на разных объектах. В их числе склад в Англии, завод по производству красок в Польше, дома в Латвии и мебельный магазин IKEA в Литве. При этом подозреваемые в работе на РФ также могли планировать нападения на американские военные базы, говорилось в расследовании.