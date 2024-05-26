NYT: РФ активизировала тайную диверсионную кампанию в Европе

Представители разведки США и их союзников отслеживают рост числа диверсионных операций в Европе, которые они связывают с Россией, пишет газета The New York Times (NYT) в воскресенье, 26 мая. По мнению западных спецслужб, эти операции могут быть частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки Украины в войне против России.

В основном, как утверждает издание, российские спецслужбы совершали поджоги на разных объектах. В их числе склад в Англии, завод по производству красок в Польше, дома в Латвии и мебельный магазин IKEA в Литве. Но люди, которых подозревают в работе на РФ, также могли планировать нападения на американские военные базы.

По словам собеседников NYT среди европейских и американских чиновников, за этой кампанией стоит Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ) . А подобными операциями Россия пытается заставить европейские страны повысить безопасность всей цепочки поставок оружия Украине, что повлечет за собой увеличение оборонных расходов и замедлит темпы предоставления помощи Киеву.

Кая Каллас: Россия ведет теневую войну против Европы

В середине мая этого года премьер-министр Эстонии Кая Каллас обвинила Россию в ведении "теневой войны против всех европейских стран". "Она хочет по-настоящему напугать и устрашить свободный мир, чтобы отпугнуть нас от помощи Украине", - заявила она в ходе заседания Совета министров стран Балтии. "Мы не должны бояться", - добавила Каллас.

На тему возможной причастности России к диверсиям высказался также премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, сейчас под стражей в стране находятся 12 человек, которых подозревают в подготовке диверсий на польской территории по заказу Москвы. Он также сообщил, что к крупному пожару в торговом центре на северо-востоке Варшавы, вероятно, "как-то могут иметь отношение" российские спецслужбы. Тогда огонь уничтожил 1400 торговых точек.