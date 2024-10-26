В Польше арестовали четырех предполагаемых диверсантов

По данным польских спецслужб, группа диверсантов посылала в страны ЕС и Великобританию посылки с веществами, которые самовоспламенялись при транспортировке. Преступники могли действовать по заданию спецслужб РФ.

В Польше были арестованы четыре человека, причастные, по данным следствия, к деятельности "диверсионно-взрывной группы международного характера". Еще двое подозреваемых были объявлены в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба польской Национальной прокуратуры в пятницу, 25 октября.

Указывается, что диверсионная группа занималась отправкой через курьерские компании в страны Европейского Союза и Великобританию посылок со взрывчатыми и опасными веществами, которые самовоспламенялись или детонировали при наземной и воздушной транспортировке. "Кроме того, цель группы заключалась в проверке канала передачи такого рода грузов, которые в конечном итоге отправлялись в Соединенные Штаты Америки и Канаду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас польские власти проводят "интенсивные мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к деятельности данной группы, в том числе в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран Европейского Союза".

О диверсиях в ЕС по заданию спецслужб РФ

Никаких деталей относительно личности и гражданства задержанных в пресс-релизе прокуратуры нет. Между тем в тот же день, 25 октября, Агентство внутренней безопасности (АВБ, ABW) Польши уведомило , что польские спецслужбы фиксируют "активизацию диверсионных действий, направленных против Республики Польша и стран - членов Европейского Союза и НАТО в этом году". Подобные действия инициируют и координируют российские спецслужбы, говорилось в сообщении.

По данным спецслужбы, в 2024 году активность диверсионных групп, действующих на территории Республики Польша по заданию российских служб, "определенно возросла". "Главными целями стали гражданские объекты, в том числе склады и крупные магазины, а основным методом - поджоги", - уточнялось в пресс-релизе. "Лица, выполнявшие задания российских спецслужб, занимались, в частности, распространением в Европе курьерских посылок с закамуфлированными зажигательными веществами и часовым механизмом, которые поджигались при транспортировке", - утверждают в польской спецслужбе.

Кого вербуют для совершения диверсий

По сведениям АВБ, для выполнения диверсионных заданий вербуются молодые люди - выходцы из стран бывшего СССР, в том числе Украины и Беларуси. "Нередко они связаны с криминальными кругами. Основная мотивация их сотрудничества с российскими спецслужбами - финансовая. Эти люди не всегда руководствуются идеологическими мотивами, часто они декларируют антироссийские взгляды, что не мешает им де-факто осуществлять акции против Украины и стран Запада", - указано в пресс-релизе.

В польской спецслужбе полагают, что цель российских диверсионных операций - "в первую очередь, запугать граждан Польши и западных стран и отбить у них желание оказывать дальнейшую поддержку Украине". "В то же время они являются инструментом, используемым Москвой для проверки устойчивости Польши и наших союзников к гибридным угрозам",- отмечают в Агентстве внутренней безопасности Польши.

Польша закрыла консульство РФ в Познани

22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что в ответ на усилившуюся диверсионную деятельность российской стороны Варшава закрывает консульство РФ в Познани, а его сотрудников объявляет в Польше персонами нон грата.

При этом он указал на попытку "диверсанта-недоучки" - 51-летнего гражданина Украины Сергея С. - по заданию российских спецслужб устроить поджог в городе Вроцлаве на заводе по производству красок.

В Москве резко раскритиковали решение Польши закрыть консульство РФ в Познани. Так, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии российскому государственному информагентству РИА "Новости", что отзыв Польшей согласия на работу консульства России в Познани является "очередным враждебным шагом, на который будет дан болезненный ответ".

Раскрытие шпионской сети в Польше в 2023 году

По данным АВБ, в 2023 году в Польше была раскрыта шпионская сеть, "выполнявшая разведывательные и диверсионные задачи в интересах Российской Федерации". "На данный момент по этому делу осуждены 16 человек, в том числе 12 граждан Украины, 3 гражданина Белоруссии и 1 гражданин Российской Федерации", - напомнила АВБ в пресс-релизе от 25 октября.