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Замминистра обороны Польши заявил о гибридной войне

Олег Соколенко
27 августа 2024 г.

Польша находится в состоянии "гибридной войны", заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик. Он обратил внимание на ситуацию на границе с Беларусью и иностранные воздушные объекты, которые появляются в Польше.

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Истребители F-16 Вооруженных сил Польши
Истребители F-16 Вооруженных сил ПольшиФото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS

Польша находится в состоянии "гибридной войны" - об этом заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик заявил в понедельник, 26 августа, выступая на кампусе "Польша будущего" в городе Ольштын.

 "То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, - это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны", - цитирует слова Томчика агентство PAP.  В этом контексте он указал на напряженную ситуацию на границе с Беларусью и несколько метеозондов "с надписями на кириллице", которые, как сообщалось, упали на территории Польши на прошлой неделе.

Замминистра обороны риторически спросил, так ли интересна России погода в Польше. Он указал на то, что каждый такой аппарат, который стоит всего несколько сотен долларов, можно использовать очень простым способом, чтобы воздействовать на общественное мнение, "вызвать дискуссии и разногласия в обществе, чтобы граждане не верили в свое государство". "Значительная часть российской пропаганды направлена именно на это", - подчеркнул Томчик.

Он также отметил, что в год в Польше фиксируют около пяти тысяч хакерских атак, с которыми круглосуточно борются 2,5 тыс. военных.

Польша подняла военную авиацию из-за атаки РФ на Украину

Утром 26 августа на фоне массированного воздушного удара РФ по территории Украины в воздух поднимались польские и союзные боевые самолеты. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что по 15 регионам страны было выпущено 236 ракет и дронов, большую часть из которых сбила ПВО. Было повреждено несколько объектов энергетической инфраструктуры, а также, по данным МВД и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, погибло семь человек и 47 пострадали.

При этом в воздушное пространство Польши вторгся летательный аппарат - вероятно, дрон, который позже мог упасть на польской территории, сообщили в Варшаве. Это произошло в районе города Хрубешув Люблинского воеводства. Сейчас предположительно упавший дрон ищут.

 

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