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Польша закрывает консульство России в Познани

Александра Иванова
22 октября 2024 г.

Россия готовила акт диверсии в Польше, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский. Москва обещала "болезненный ответ" на закрытие консульства РФ в Познани.

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский (фоо из архива)
Глава МИД Польши Радослав СикорскийФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Варшава закрывает российское консульство в Познани, его сотрудники объявлены на территории Польши персонами нон грата. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X во вторник, 22 октября. Данный шаг глава польской дипломатии объяснил диверсионной деятельностью российской стороны.

"Российская Федерация попыталась совершить акт диверсии на территории республики (Польши. - Ред.). По данным прокуратуры, она (планируемая диверсия. - Ред.) должна была быть инициирована структурами российского государства и контролироваться ими",- написал Сикорский. Он добавил, что располагает информацией о том, что "эти действия были не единственными и могут повториться".

Как пишет польское онлайн-издание Onet, выводы польской прокуратуры основаны на признании "диверсанта-недоучки" - 51-летнего гражданина Украины Сергея С. в том, что по заданию российских спецслужб он готовился устроить поджог в городе Вроцлаве на заводе по производству красок.

"Россия ведет гибридную войну. Она предпринимает попытки диверсий на польской территории. Как министр иностранных дел, я обязан решительно отреагировать на это. Первым шагом будет закрытие российского консульства в Познани, - говорится в другом посте Сикорского в соцсети X. - Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, мы защищаем поляков".

Заявление РФ в связи с закрытием консульства 

В Москве резко раскритиковали решение Польши закрыть консульство РФ в Познани. Так, официальная предствительница МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии российскому государственному информагентству РИА "Новости", что отзыв Польшей согласия на работу консульства России в Познани является "очередным враждебным шагом, на который будет дан болезненный ответ".

 

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