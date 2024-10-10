Как и почему подростки в России становятся "диверсантами"

В России на фоне войны в Украине участились случаи поджога несовершеннолетними военной техники и железнодорожной инфраструктуры. Кто и как привлекает подростков и почему они соглашаются в этом участвовать, выясняла DW.

Россию охватил "диверсионный" бум с участием несовершеннолетних - они поджигают объекты железнодорожной инфраструктуры и военную технику. Как утверждают российские власти, подростки получают задания от "проукраинских кураторов" в соцсетях. На этом фоне молодежь пытаются запугать: запустили в соцсетях пропагандистские ролики, блокируют такие мессенджеры, как Discord, где можно сохранить анонимность, и планируют снизить возрастной порог ответственности по статье "диверсия" до 14 лет. При этом правозащитники утверждают, что нередко российские силовики сами организуют провокации для возбуждения уголовных дел. DW изучила несколько кейсов против подростков в РФ и пообщалась с одним из анонимных Telegram-каналов, который предлагает денежное вознаграждение за поджог военной техники.

Силовики задержали подростков после поджога вертолетов

Во дворе одного из спальных районов Омска останавливается белый неброский микроавтобус. Из машины выскакивают шесть вооруженных бойцов спецназа в экипировке и с гидравлическим тараном. Они заскакивают в подъезд жилого дома и через минуту взламывают дверь квартиры. В помещении они находят только двух подростков, которых силой прижимают к полу и тут же начинают допрос. На записи, сделанной силовиками, задержанные признают, что подожгли военный вертолет. За это неизвестный в соцсети Telegram якобы обещал им выплатить 20 тысяч долларов. Эту оперативную съемку распространили среди Z-каналов, подчеркнув, что деньги подросткам так и не заплатили. Как сообщает следствие, 21 сентября на Омской авиабазе сгорел вертолет Ми-8 - его подожгли с помощью "коктейля Молотова". Против подростков возбудили уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Их поместили в СИЗО, как минимум, на два месяца.

Вертолет того же типа, но гражданской авиации, в сентябре этого года сгорел и в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. На вертолетной площадке задержали двух подростков, получивших ожоги лица и рук при попытке поджечь воздушное судно. Они признались, что получили задание на уничтожение техники в соцсетях через Telegram-бот. Выйти на контакт с неизвестным, предложившим деньги за сожжение военной техники, они смогли, отсканировав QR-код на листовке. Такую бумагу они нашли в туалете своей школы, объяснили подростки. Об аналогичных листовках писали СМИ в нескольких регионах России - Волгограде, Воронеже, Рязани.

В Telegram-боте предлагают деньги и гарантируют безопасность

DW пообщалась с неизвестным собеседником в Telegram-боте под видом школьника из Санкт-Петербурга. Переписка началась с автоматического приветствия: "Бот для школьников, которым нужны деньги". Там же был указан прайс на различные типы техники: вертолет - 5 тысяч долларов, самолет - 10 тысяч долларов, трансформатор - 3 тысячи долларов, линии электропередач - 4 тысячи долларов. Неизвестный собеседник сразу интересуется, в каком городе живет школьник и какие "объекты" находятся недалеко от него. После того, как будет уничтожена техника и сделан видеоотчет об этом, неизвестный пообещал прислать 150 тысяч долларов с криптокошелька на любой банковский счет. Главным условием было выполнить задание в день переписки. В случае задержания полицией, заверил собеседник, наказания "толком не будет".

Подростков часто вербуют в анонимных чатах Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Собеседник в чате дал подробную инструкцию уничтожения объекта с помощью газового баллона, а также легенду, которую нужно рассказать продавцам при покупке оборудования. В 90% случаев, по словам неизвестного, с их заданиями справлялись, в 10% - проваливали. "А даже если вас запрут в какую-то детскую колонию, то по выходу оттуда, согласно законодательству, ваш лист становится чистым", - заверил собеседник.

В конце общения журналист DW представился своим именем с просьбой о комментарии. Неизвестный пояснил, что работает на "некую организацию", представители которой находятся в разных странах. Такими методами они пытаются уничтожить как можно больше военной техники, которую могут использовать против мирного населения Украины. "Почему дети? Потому что они будут нести минимальную ответственность", - заключил автор бота.

Какую роль играют анонимные чаты

Установить администратора такого TG-канала практически невозможно, объясняет эксперт в области интернет-безопасности и глава "Общества защиты интернета" (ОЗИ) Михаил Климарев. По его мнению, подобные ресурсы используют мошеннические методы, несмотря на цель - "борьбу с российскими оккупантами". Неизвестные манипулируют несовершеннолетними, играя на тщеславии и жадности. "Они заставляют делать их то, что сами не рискнут. И портят им жизни. Воевать, используя детей, - в этом доблести нет", - заключил Климарев.

Telegram является одним из основных каналов коммуникации Фото: Infinity News Collec/imagebroker/IMAGO

Технический специалист правозащитного проекта "Сетевые свободы", попросивший не называть его имя, допустил, что можно установить авторов и их месторасположение, но при помощи администрации Telegram. "Иначе нельзя узнать, кто стоит за Telegram-ботами: находится он за границей или это провокаторы внутри России", - отметил эксперт.

Организаторами "диверсий" могут быть провокаторы из российских спецслужб

Несколько видео об успешном проведении диверсий по подрыву железнодорожной инфраструктуры публиковал в своем TG-канале "Русский добровольческий корпус" (РДК) - выходцы из РФ, воюющие на стороне Украины и позиционирующие себя как русские националисты. Собеседник DW, близкий к этим структурам, на условиях анонимности рассказал, что внутри добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины, неоднозначное отношение к таким методам. По его мнению, успех диверсионной работы во многом зависит от подготовки бойца, дилетант, скорее всего, не справится: "Профессионал хорошо подготовлен и четко понимает, на что идет". Для тех, кто организует эти диверсии, решающими факторами являются простой процесс вербовки, не предполагающий особых затрат, и быстрое достижение цели - сгоревшая техника. Вопрос привлечения к этому несовершеннолетних вызывает споры, пояснил он. Впрочем, добавил собеседник, нередко подобные анонимные TG-каналы организуют российские силовики, чтобы на этапе "подготовки диверсии" фабриковать уголовные дела против "романтиков". DW направила вопросы в Легион "Свобода России" и РДК, но на момент подготовки публикации ответа не получила.

В России на фоне войны в Украине выросло число подростков, совершивших поджоги и другие преступления, которые классифицируются властями как диверсии Фото: Vlad Karkov/IMAGO/ZUMA Wire

Так, в ловушку российских силовиков в прошлом году попал 14-летний Арсений Турбин, которого в этом году приговорили к 5 годам колонии по статье об участии в террористической организации. Следствие утверждает, что Турбин хотел вступить в Легион "Свобода России", отправив туда анкету. Однако, по данным издания "Медиазона", которое ознакомилось с материалами дела, несовершеннолетнему полиция приписала те слова, которые он не произносил. Так утверждает мать Турбина, которая находилась при его опросе. Кроме того, обвинение следствия строится на переписке якобы представителя "Свободы России" с Турбиным, но там не объясняется, как такая переписка появилась у силовиков. Правозащитный центр "Мемориал" считает Турбина политическим заключенным: он мог привлечь своими оппозиционными взглядами внимание российских спецслужб и стать жертвой ее провокации.

Против подростков применяют статью "терроризм" из-за их возраста

По данным правозащитного проекта Avtozak LIVE, в России более 550 человек преследуют за диверсии и поджоги военкоматов. Отдельной статистики по несовершеннолетним нет. С начала полномасштабного вторжения в Украину в РФ вынесли, как минимум, 28 приговоров по статье "диверсия", подсчитал проект "ОВД-Инфо". Большая часть дел касается поджога релейных шкафов, остальные - поездов и другого транспорта или инфраструктуры. Наказание по этой статье предполагает от 10 до 12 лет лишения свободы, но при условии, если приговоренный уже достиг 16-летнего возраста.

Сейчас в Госдуме РФ рассматривается законопроект, который может снизить возрастной порог до 14 лет для привлечения к уголовной ответственности. Пока же против подростков, моложе 16 лет, применяют статью "терроризм", говорит глава исследовательского центра "Сова" Александр Верховский. Например, в 2024 году по этой статье суд в Петербурге приговорил 14-летних подростков - они подожгли релейный шкаф. Одного из них отправили в колонию на 4 года, другого - на 2 года. Создать четкую статистику по этим делам сложно, так как материалы остаются непубличными, объясняет Верховский.

Если следствие решает, что диверсию совершили по заданию, например, Легиона "Свобода России" или другой запрещенной в РФ организации, могут добавить статью об участии в террористической организации (205.5 УК) или госизмене (275 УК), добавляет адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов. По его мнению, российские власти целенаправленно ужесточают наказание, снижая возрастной порог: "Власть не работает над причинами совершения преступления, она лишь повышает "ставки", провоцирует рост преступности". В случае этих кейсов основная причина диверсий, по словам юриста, очевидна - продолжающаяся война в Украине: "Это драйвер большинства уголовных дел, и я не предвижу снижения их числа до окончания конфликта".