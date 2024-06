Взрыв и пожар на оружейном заводе в Польше: есть погибший

На юге Польши прогремел мощный взрыв и начался пожар на фабрике по производству оружия и боеприпасов компании Mesko. В результате в городе Скаржиско-Каменна Свентокшиского воеводства в 125 км к югу от Варшавы погиб 59-летний рабочий, сообщил в понедельник, 10 июня, представитель полиции в эфире телеканала TVN24.

Пламя удалось потушить, расследуются обстоятельства инцидента. По данным СМИ, взрыв произошел в центре ракетного топлива, который был открыт несколько лет назад. По словам директора завода Эльжбеты Шренявской, в момент взрыва в здании находились три человека. Один из них выбрался самостоятельно, два других получили ранения, одного из которых спасти не удалось, сообщается далее.

Компания Mesko среди прочего производит противотанковое управляемое оружие и зенитно-ракетные комплексы малой дальности переносного базирования, отмечает dpa.

Польша усиливает меры безопасности

В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об аресте 12 человек, которых подозревают в подготовке диверсий на польской территории по заказу Москвы. Он также указал, что к крупному пожару в торговом центре на северо-востоке Варшавы в начале мая, вероятно, "как-то могут иметь отношение" российские спецслужбы. Тогда огонь уничтожил 1400 торговых точек.

После этого МИД Польши ограничил передвижение по стране российских дипломатов из-за "участия России в гибридной войне против Евросоюза и Польши". Кроме того, власти Польши на фоне опасений возможных диверсий со стороны России усилили меры безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясёнка, являющегося главным транзитным узлом для поставки военной помощи Украине.

Американская газета The New York Times 26 мая написала о росте числа диверсионных операций в Европе, которые представители разведки США и их союзников связывают с Россией. По мнению западных спецслужб, эти операции могут быть частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки Украины в войне против России. В основном, как утверждает издание, российские спецслужбы совершали поджоги на разных объектах. В их числе склад в Англии, завод по производству красок в Польше, дома в Латвии и мебельный магазин IKEA в Литве. Но люди, которых подозревают в работе на РФ, также могли планировать нападения на американские военные базы. Ранее Financial Times также писала, что Россия планирует теракты и диверсии в Европе. В начале июня сообщалось, что Запад готовит ответ на российские акции саботажа в Европе.