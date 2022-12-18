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Представитель разведки США делает презентацию о неопознанных аномальных явлениях во время слушаний в Конгрессе
Слушания по неопознанным аномальным явлениям в Конгрессе США (фото из архива)Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance
ОбществоСША

В Пентагоне изучат все "неопознанные аномальные явления"

Александр Дельфинов
47 мин. назад

Созданное в июле при Минобороны США Управление по объяснению аномальных явлений во всех сферах отчиталось о проделанной работе. Инопланетная жизнь на Земле пока не обнаружена.

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В министерстве обороны США намерены систематизировать и заново проанализировать всю ранее собранную информацию о так называемых "неопознанных аномальных явлениях" (unidentified anomalous phenomena, UAP), сообщается в субботу, 17 декабря, на сайте Пентагона. Созданное в июле новое Управление по объяснению аномальных явлений во всех сферах (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) отчиталось о проделанной работе.

При этом под UAP подразумеваются все не объясненные до сих пор феномены, которые могут быть зафиксированы в космосе, в атмосфере, на поверхности земли, в море или под водой - то, что "не сумели идентифицировать и что потенциально может угрожать военным объектам или операциям США".

По словам директора AARO Шона М. Киркпатрика, если раньше внимание уделялось лишь сообщениям об аномальных явлениях, которые были замечены в воздухе, теперь новое управление предполагает координировать "межведомственные усилия по документированию, сбору, анализу и, по возможности, объяснению сообщений о любых неопознанных аномальных явлениях". В том числе будут заново проанализированы старые отчеты, подготовленные предшествующими институциями.

Инопланетной жизни на Земле не обнаружено

В тот же день американское издание The Washington Post сообщило, что в результате проведенной работы AARO пока не обнаружило следов инопланетной жизни на Земле, но продолжает углубленные исследования. Как уточняется в публикации, двухпартийная группа американских законодателей добивается от Пентагона расследований всех случаев UAP и публичного раскрытия полученных данных.

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