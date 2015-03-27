Спецслужбы США обнародовали отчет о неопознанных летающих объектах

Спецслужбы США опубликовали отчет о наблюдениях военных за неопознанными летающими объектами (НЛО). В документе, представленном Управлением национальной разведки, говорится, что идентифицировать летающие объекты так и не удалось - за одним исключением. "В настоящее время мы не располагаем достаточной информацией, чтобы дать конкретные объяснения этим инцидентам", - говорится в отчете, обнародованном в пятницу, 25 июня.
В рамках исследования американских спецслужб были проанализированы 144 свидетельства военных об НЛО с 2004 по 2021 год. В 80 случаях объекты были зафиксированы несколькими датчиками. Еще в 18 случаях сообщалось о "необычной траектории движения или необычных характеристиках полета" летающих объектов.
Один из таких загадочных предметов, согласно отчету, предположительно, оказался большим воздушным шаром, теряющим воздух. Остальные так и остались неопознанными.
В отчете названы пять категорий, к которым, предположительно, можно отнести летающие объекты: воздушные шары, дроны, мусор и птицы; природные атмосферные явления, такие как кристаллы льда, влажность или колебания температуры; новые разработки или секретные программы США; возможные технологии таких государств, как Россия и Китай, или частных лиц; и наконец "другое".
Вопрос о внеземной жизни остается открытым
Указаний на возможную внеземную жизнь в девятистраничном документе нет. Однако существование пришельцев в нем не исключается - отчет оставляет этот вопрос открытым.
Опубликованные Пентагоном в прошлом году видео трех летающих объектов, которые были классифицированы как "неопознанные", породили слухи о том, что американские спецслужбы могут располагать сведениями о разумной внеземной жизни. Бывший президент США Барак Обама, выступая на одном из американских телешоу в середине мая, дал новую пищу для такого рода спекуляций. "Есть некоторые вещи о пришельцах, которые я здесь не могу рассказать", - пошутил он. Однако, добавил экс-президент, "есть фотографии и съемки объектов в небе, о которых мы не знаем, чем они являются, и не можем объяснить, как они перемещаются".
Отчет об НЛО был составлен по запросу Конгресса США. Минобороны страны занимается исследованиями неопознанных летающих объектов уже на протяжении десятилетий. При этом военных интересует не столько вопрос о существовании внеземной жизни, сколько возможные новые вооружения конкурентов - России и Китая.
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Автор: Элла Володина