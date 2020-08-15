 Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2020

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Мир

Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО

Минобороны США хочет получить представление о природе неопознанных летающих объектов. Специальная группа займется анализом и составлением списка НЛО, которые могут угрожать национальной безопасности.

Здание министерства обороны США в округе Арлингтон

Здание министерства обороны США в округе Арлингтон

Министерство обороны США создало рабочую группу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО). Это сделано с целью улучшить понимание и получить представление о природе и происхождении подобных феноменов, сообщил Пентагон в пятницу, 14 августа. Деятельностью группы будет руководить военно-морское министерство Соединенных Штатов - одно из управлений видов вооруженных сил, входящих в структуру Минобороны.

Миссия группы состоит в обнаружении, анализе и составлении каталога НЛО, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности США. Минобороны считает приоритетом безопасность сотрудников и своей деятельности, отметили в Пентагоне. Ведомство серьезно относится к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны летающих объектов, не получивших на это разрешение, и изучает информацию о каждом подобном инциденте.

В конце 2017 года стало известно о секретной "Программе по выявлению угроз в воздушном и космическом пространстве", запущенной Минобороны США в 2007 году. По сведениям американских СМИ, на проект было выделено 22 млн долларов, а его инициатором выступил тогдашний лидер демократического большинства в Сенате США Гарри Рид, глубоко интересовавшийся космическими феноменами. Пентагон подтвердил существование программы, однако подчеркнул, что проект был свернут в 2012 году из-за экономии средств.

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  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

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  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

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  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

    Экспонаты "прямо" из космоса

    Шаттл из подручных материалов

    В "космос" посетители попадают сразу же, войдя в фойе музея. Здесь установлена модель шаттла - американского космического корабля многоразового использования - на пути к пусковой площадке. Для создания этой работы в стиле хай-тек художник из США Тома Сакса использовал недорогие материалы.

    Автор: Хайке Мунд, Инга Ваннер


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