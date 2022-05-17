 Пентагон намерен выяснить происхождение НЛО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.05.2022

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Мир

Пентагон намерен выяснить происхождение НЛО

Главная задача изучения неопознанных воздушных явлений - устранение возможных угроз нацбезопасности, сообщили представители военной разведки США на слушаниях в Конгрессе.

Кадр из распространенного Минобороны США видео с НЛО

Кадр из распространенного Минобороны США видео с НЛО

Министерство обороны США займется расследованием происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), заявили во вторник, 17 мая, высокопоставленные представители американской военной разведки. Замминистра обороны США по разведке Рональд Малтри и замдиректора разведки военно-морских сил Скотт Брэй выступили перед комитетом по делам разведки Палаты представителей в рамках первых за 50 лет слушаний в Конгрессе США на тему НЛО.

На слушаниях обсуждался доклад, составленный на основе рапортов военных летчиков США, который был опубликован почти год назад. В нем приводятся сведения о более 140 случаях неопознанных воздушных явлений, фиксировавшихся с 2004 года.

За последние 20 лет в небе было зарегистрировано растущее число НЛО, заявил представитель Пентагона на слушаниях в Конгрессе. "С начала 2000-х годов мы стали свидетелями увеличения числа несанкционированных и/или неопознанных самолетов или объектов в контролируемых военными тренировочных зонах, а также в другом специально обозначенном воздушном пространстве", - заявил Брэй.

Подтверждения внеземной жизни пока нет

Данные материалы никоим образом не указывают на внеземное происхождение этих явлений, пояснили Малтри и Брэй. Однако некоторые случаи, по их словам, объяснить не удается. Главная задача изучения этих феноменов состоит в устранении возможных угроз национальной безопасности. За летающими объектами, как отмечается, могут стоять новые разработки Китая, России или частных компаний, а также секретные проекты правительства США.

Представители американской военной разведки сообщили, что Пентагон намерен устранить стигматизацию, связанную с темой НЛО, стимулируя летчиков сообщать о подобных наблюдениях.

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  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

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    Автор: Хайке Мунд, Инга Ваннер


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