Пентагон реорганизовал группу по неопознанным воздушным явлениям

В состав новой группы AOIMSG, которая будет заниматься идентификацией воздушных объектов, войдут специалисты из Минобороны США, а также ряда правительственных агентств. Для контроля за ней создается специальный совет.
Пентагон реорганизует Целевую группу ВМС США по неопознанным воздушным явлениям. Ей на смену придет Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG). Как сообщили во вторник, 23 ноября, в американском оборонном ведомстве, новой структуре предстоит заниматься "обнаружением, идентификацией и атрибуцией объектов, представляющих интерес в воздушном пространстве специального назначения".
Группа объединит усилия специалистов из Минобороны США, а также ряда других американских ведомств и правительственных агентств. Распоряжение об этом отдала первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс в сотрудничестве с директором Нацразведки США Эврил Хейнс.
"Министерство обороны очень серьезно относится к сообщениям о вторжениях любых воздушных объектов - идентифицированных или неопознанных - и расследует каждое из них", - указали в Пентагоне.
Для контроля за работой AOIMSG создается совет, в состав которого войдут представители оборонного ведомства и разведывательного сообщества. Кроме того, предполагается возможность обеспечить межведомственное представительство правительства США.
Спецслужбы США в июне опубликовали отчет по вопросу о неопознанных летающих объектах (НЛО). В рамках исследования американских спецслужб были проанализированы 144 свидетельства военных об НЛО с 2004 по 2021 год. В 80 случаях объекты были зафиксированы несколькими датчиками. Еще в 18 случаях сообщалось о "необычной траектории движения или необычных характеристиках полета" объектов.
Отчет об НЛО был составлен по запросу Конгресса США. Минобороны страны занимается исследованиями неопознанных летающих объектов на протяжении десятилетий. При этом, по мнению экспертов, военных интересует не столько вопрос о существовании внеземной жизни, сколько возможные новые вооружения других стран, - в первую очередь, Россия и Китай.
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