 Совет НАТО осудил испытание РФ противоспутниковой ракеты в космосе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.11.2021

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Мир

Совет НАТО осудил испытание РФ противоспутниковой ракеты в космосе

В НАТО уверены, что недавнее испытание Россией ракеты DA-ASAT является примером "безответственного поведения", в ЕС призвали ускорить выработку норм поведения в космосе.

МКС

МКС

Совет НАТО решительно осуждает "безрассудное и безответственное испытание" Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT), которая поразила советский спутник "Космос-1408" и создала поле обломков на низкой околоземной орбите. Это "испытание повлекло за собой создание поля орбитального мусора, что значительно повышает риск для жизни людей и для космических средств целого ряда государств и организаций", - подчеркивается в заявлении Североатлантического альянса, обнародованном в пятницу, 19 ноября, пресс-службой НАТО.

"Действия России представляют собой пример безответственного поведения и ставят под угрозу безопасность, экономические, научные и коммерческие интересы всех стран и субъектов, стремящихся исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях", - указано в документе.

НАТО: Произошедшее может подорвать отказ от милитаризации космоса

В Североатлантическом альянсе уверены, что произошедшее прямо противоречит заявлениям России о ее противодействии милитаризации космоса и подрывает основанный на правилах международный порядок.

Союзники по НАТО остаются привержены мирному исследованию космоса, призывают все страны, включая РФ, присоединиться к международным усилиям по разработке норм, правил и принципов "ответственного поведения для снижения космических угроз" и воздерживаться от проведения опасных, безответственных и разрушительных испытаний, подобных тому, которое осуществила Москва.

ЕС: Убедительность позиции РФ поставлена под сомнение

Отдельное заявление в связи с произошедшим обнародовано и от лица верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В Брюсселе уверены, что действия РФ противоречат принципам, отраженным в руководстве ООН по предупреждению образования космического мусора, а также позиции Москвы, заявленной ранее в ходе многочисленных многосторонних форумов. Речь идет, в частности, о вкладе РФ в доклад генсека ООН об ответственном поведении в космосе. "Это ставит под сомнение убедительность" российской позиции, подчеркивают в ЕС.

В Брюсселе хотят ускорить выработку норм

В Евросоюзе уверены, что проведение подобных испытаний способно привести к снижению доверия между космическими субъектами, сопряжено с высоким риском просчетов и эскалации и тем самым подрывает стабильность в космическом пространстве.

"Это - напоминание о настоятельной необходимости продвижения международных дискуссий с целью согласования и внедрения норм ответственного поведения в космосе", - указали в Брюсселе. Там также напомнили, что Франция совместно с руководящими институтами ЕС подготовила и передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предложения на этот счет.

Российские испытания в космосе

Россия провела испытания в космосе 15 ноября. Противоспутниковая ракета прямого перехвата (DA-ASAT) поразила советский спутник "Космос-1408" (серия "Целина-Д").

Первым о российских испытаниях сообщило американское командование Космическими силами (USSPACECOM), входящее в состав ВВС США. Глава Космического командования США Джеймс Дикинсон заявил, что Россия "продемонстрировала намеренное пренебрежение к безопасности, сохранности, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран". В результате образовалось более 1500 обломков отслеживаемого орбитального мусора, что в дальнейшем может привести к возникновению сотен тысяч более мелких фрагментов, подчеркнул он.

В Госдепартаменте заявили, что США и их союзники будут работать над ответом на "опасное и безответственное поведение России", угрожающее "долгосрочной устойчивости космического пространства".

Позиция российского оборонного ведомства

Вскоре после заявления властей США российское Минобороны подтвердило информацию о запуске ракеты и подчеркнуло, что испытание прошло успешно. Ведомство настаивало, что образовавшиеся в результате этого фрагменты "не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", а также обращало внимание на то, что аналогичные испытания ранее проводили США, Китай и Индия. 

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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