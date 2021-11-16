США: РФ создала опасность для МКС, испытывая противоспутниковое оружие

Россия провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT), которая поразила советский спутник "Космос-1408" и создала поле обломков на низкой околоземной орбите. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявило американское командование Космическими силами (USSPACECOM), входящее в состав ВВС США. "Россия продемонстрировала намеренное пренебрежение к безопасности, сохранности, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран", - заявил глава Космического командования США Джеймс Дикинсон.

"Мусор, образованный российской DA-ASAT, еще долгие годы будет представлять угрозу для космической деятельности, подвергая риску спутники и космические миссии, а также вынуждая проводить больше маневров по предотвращению столкновений", - подчеркнул генерал.

По данным Космического командования США, в результате испытания образовалось более 1500 обломков отслеживаемого орбитального мусора, что в дальнейшем может привести к возникновению еще сотен тысяч более мелких фрагментов.

Космическое командование США: РФ продолжает разработку оружия в космосе

По первоначальной оценке USSPACECOM, обломки останутся на орбите "в течение многих лет, а возможно, и десятилетий", представляя значительный риск для экипажа Международной космической станции и других пилотируемых космических полетов, а также для целого ряда спутников.

"Испытания Россией противоспутникового оружия прямого наведения ясно показывают, что РФ продолжает разрабатывать системы противокосмического оружия, которые подрывают стратегическую стабильность и представляют угрозу для всех стран", - уверены в USSPACECOM.

Госдеп: Вашингтон будет работать над ответом

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь призвал "все ответственные космические державы" присоединиться к Вашингтону "в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздержаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые осуществила Россия".

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что "опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и ясно показывает, что заявления России о противодействии вооружению космоса неискренни и лицемерны". Прайс добавив, что США будут работать с союзниками над ответом.

Пентагон: РФ не уведомляла США об испытаниях

Пентагон также провел брифинг для журналистов, что свидетельствует о стратегической важности инцидента, уточняет агентство AFP. "Мы внимательно следим за тем, какой потенциал Россия, по-видимому, хочет развивать" и каким образом он может "представлять угрозу не только для наших интересов национальной безопасности, но и для безопасности других космических держав", - сказал журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, ставила ли РФ в известность США относительно этих испытаний.

Экипаж МКС перешел в свои космические корабли

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) были вынуждены укрыться в своих сегментах - кораблях "Союз" и Crew Dragon. На борту МКС в настоящее время находятся россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Том Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер (Matthias Maurer).

В Twitter Роскосмоса позднее сообщили, что "орбита объекта, из-за которого экипаж" 15 ноября "был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС". "Станция находится в "зеленой зоне", - указали далее в российском космическом агентстве.

Москва пока официально не прокомментировала заявления Вашингтона о применении противоспутниковой ракеты.

О том, что РФ испытывает оружие, способное уничтожить спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, в Космическом командовании ВВС США говорили еще в апреле 2020 года.

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