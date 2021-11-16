Минобороны РФ подтвердило испытания противоспутниковой ракеты

Министерство обороны России подтвердилосообщение США об испытании противоспутниковой ракеты российскими военными. 15 ноября "успешно проведено испытание, в результате которого поражен несуществующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года, заявило министерство во вторник, 16 ноября.

В заявлении подчеркивается, что образовавшиеся фрагменты "не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности". Они внесены в каталог российской системы контроля космического пространства и будут сопровождаться до прекращения их существования, указало Минобороны.

Ведомство также отметило, что аналогичные испытания уже ранее проводили США, Китай и Индия, и обвинило Госдепартамент США и Пентагон в "лицемерных заявлениях". Среди прочего в Москве указали на принятие Соединенными Штатами в 2020 году новой стратегии по космосу, одной из главных целей которой является "создание комплексного военного преимущества в космосе".

США заявили о создании поля обломков на низкой орбите в результате испытаний РФ

Накануне американское командование Космическими силами (USSPACECOM), входящее в состав ВВС США, заявило о проведении Россией испытаний противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT), поразившей советский спутник "Космос-1408" и создавшей поле обломков на низкой околоземной орбите. "Россия продемонстрировала намеренное пренебрежение к безопасности, сохранности, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран", - заявил глава Космического командования США Джеймс Дикинсон.

По его словам, мусор, образовавшийся в результате испытаний, "еще долгие годы будет представлять угрозу для космической деятельности, подвергая риску спутники и космические миссии, а также вынуждая проводить больше маневров по предотвращению столкновений". По данным Космического командования США, в итоге образовалось более 1500 обломков отслеживаемого орбитального мусора, что в дальнейшем может привести к возникновению сотен тысяч более мелких фрагментов.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен призвал "все ответственные космические державы" присоединиться к Вашингтону "в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздержаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые осуществила Россия". Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США и их союзники будут работать над ответом на "опасное и безответственное поведение России", угрожающее "долгосрочной устойчивости космического пространства".

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